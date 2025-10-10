Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард российские обстрелы и необходимость использования замороженных активов РФ для защиты от войны.

Напомним, как ранее сообщало Politico, в Европейском центральном банке нет единства по вопросу российских активов. Ранее попытки взять под контроль активы, принадлежащие Центральному банку России, встретили противодействие со стороны ЕЦБ.

Так, издание сообщало, что глава ЕЦБ Кристин Лагард обеспокоена тем, что изъятие денежных средств, пользующихся суверенным иммунитетом, помешает другим странам хранить свои резервы в евро. Это помешает ЕС сделать евро по-настоящему глобальной резервной валютой, что расширило бы экономическое влияние Европы и помогло бы снизить стоимость инвестиций для ее правительств и компаний.

В то же время член совета директоров Европейского центрального банка из Литвы Гедиминас Шимкус считает, что Европа не должна отбрасывать изъятие замороженных российских активов, чтобы помочь Украине продолжать борьбу. По его мнению, «победа российской агрессии может подорвать доверие к евро в такой же степени, если не в большей, чем репутационный ущерб от изъятия денег Кремля».

Как отметил Зеленский, он проинформировал Кристин Лагард о последствиях террористического удара этой ночью.

«Сейчас в разных наших регионах работают ремонтные бригады, энергетики. Делаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь. Важно, чтобы Россия несла реальную ответственность за то, что затягивает эту войну и пытается уничтожить жизнь.

Обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы ради защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине. Решение, как это сделать, есть. Спасибо за поддержку. В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов. Большинство партнеров нас в этом поддерживает, и мы рассчитываем на действия.

Договорились, что будем тесно работать вместе с другими европейскими лидерами», – отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

