В Европейском центральном банке спорят, навредит ли доверию к евро изъятие подсанкционных российских активов

Европа не должна брезговать изъятием замороженных российских активов, чтобы помочь Украине продолжать борьбу. Об этом заявил Politico член совета директоров Европейского центрального банка (ЕЦБ) из Литвы Гедиминас Шимкус. По его мнению, «победа российской агрессии может подорвать доверие к евро в такой же степени, если не в большей, чем репутационный ущерб от изъятия денег Кремля».

Дискуссии в ЕЦБ продолжаются на фоне того, что лидеры правительств стран ЕС встретятся на этой неделе в Копенгагене, чтобы обсудить, среди прочего, новый план помощи Украине.

Напомним, Европейская комиссия собирается использовать российские средства, находящиеся под санкциями, для финансирования нового кредита в размере 140 миллиардов евро для Украины.

Как отмечает издание, появляется все больше признаков того, что, избежав в прошлом году споров, «лидеры ЕС теперь более готовы пойти на риск в мире, где на поддержку Украины со стороны США больше нельзя полагаться».

Ранее попытки взять под контроль активы, принадлежащие Центральному банку России, встретили противодействие со стороны ЕЦБ.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард обеспокоена тем, что изъятие наличных средств, пользующихся суверенным иммунитетом, помешает другим странам хранить свои резервы в евро. Это помешает ЕС сделать евро по-настоящему глобальной резервной валютой, что расширило бы экономическое влияние Европы и помогло бы снизить стоимость инвестиций для ее правительств и компаний.

Однако это дало бы испытывающим нехватку средств столицам ЕС возможность продолжить оказывать финансовую поддержку Украине, не прося денег у своих избирателей или у финансовых рынков.

Разойдясь с позицией высшего руководства, Шимкус, который также входит в высший руководящий орган ЕЦБ, заявил, что сосредоточение внимания исключительно на спорах о международной роли евро не соответствует сути. Он предупредил, что неспособность предоставить Киеву ресурсы, необходимые для дальнейшей защиты, будет иметь серьезные последствия для стабильности единой валюты.

По его мнению, «если Украина проиграет войну, риск распространения конфликта на соседние страны ЕС резко возрастет» и «такой сценарий подорвет доверие иностранных инвесторов к евро гораздо сильнее, чем любые последствия использования санкционированных наличных».

«Разве мы не придем к результату, создающему дополнительные риски для евро?» — сказал он, добавив, что, хотя безопасность прав собственности важна для создания глобальной резервной валюты, важны и многие другие факторы, такие как глубина рынков капитала, геополитическая неопределенность и способность институтов развиваться путем проведения реформ.

Ранее в этом месяце Киев официально запросил у Международного валютного фонда новую программу, и в настоящее время стороны обсуждают детали ее возможного развития.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что, по оценкам МВФ, для реализации программы до конца 2027 года потребуется 65 миллиардов долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко недавно заявил, что стране необходимо от 150 до 170 миллиардов долларов внешнего финансирования на следующие четыре года. МВФ, вероятно, профинансирует лишь небольшую часть этой суммы.

«Важно, чтобы Европа нашла способы предоставить Украине ресурсы для защиты ее свободы и страны, даже путем изъятия российских активов», — сказал Шимкус.

На встрече в Копенгагене 1 октября главы правительств ЕС обсудят, как можно помочь Украине в военных действиях.

Согласно проекту, полученному изданием Politico, Европейская комиссия предложила обменять 140 миллиардов евро российских средств, хранящихся в брюссельской клиринговой компании Euroclear, на бескупонные облигации, выпущенные ЕС. Эти средства затем будут предоставлены Киеву траншами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил эту идею, хотя и заявил, что заем должен использоваться только для финансирования военной помощи.

Шимкус заявил, что решение о том, что делать с деньгами, находится в руках политиков, но он приветствовал попытку Комиссии преодолеть тупик в решении одной из самых сложных проблем с начала войны. Наконец, сказал он, «сделан реальный шаг вперед».

Автор: Наталя Мамченко

