У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві близько 70 тисяч чоловіків призовного віку не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку ТЦК. А у Вінницькій області – 120 тисяч чоловіків. Загалом по Україні 1,5 мільйони військовозобов’язаних, які не оновили дані і, відповідно, перебувають в розшуку. Про це повідомила народний депутат від «Слуги народу» Галина Янченко, пояснюючи зміст закону про тимчасове бронювання на критично важливих підприємствах військовозобов’язаних (законопроект 13335), у яких:

відсутні або оформлено неналежним чином військово-облікові документи,

та/або які не перебувають на військовому обліку,

та/або які не уточнили персональні дані,

та/або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Як вона зауважила, наразі оборонні підприємства мають право забронювати 100% працівників. Але для бронювання потрібні військово-облікові документи – зокрема чоловік має пройти ВЛК.

«І на ВЛК таких чоловіків чекало наше прекрасне ТЦК. Тож, маємо замкнене коло – на оборонних підприємствах не вистачає людей, і є купа людей, які ховаються від ТЦК.

Закон має прокласти місточок – який дає можливість оборонному підприємству «заморозити» на 45 днів працівника, щоб він за 45 днів пройшов усі «резерви», ВЛК тощо.

Таким чином, в українських виробників озброєння з’явиться ресурс 1,5 млн чоловіків», зазначила Янченко.

За її словами, цей закон дає шанс чоловіка заробляти «хороші гроші і сплачувати податки».

Галина Янченко зауважила, що наразі елементарна робота, така як збирач FPV-дрона оплачується на рівні 20-30 тисяч грн.

«А якщо ми говоримо про інженерів, розробників це може бути кілька тисяч доларів», підкреслила вона.

Втім, як проаналізувала «Судово-юридична газета», при підготовці законопроекту до другого читання законодавці вирішили додати норму, відповідно до якої «бронювання таких військовозобов’язаних працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Нагадаємо, що законом встановлюється адміністративна та кримінальна відповідальність за таке порушення.

Відповідальність за порушення законодавства про військовий облік передбачена не лише Кодексом про адміністративні правопорушення (КУпАП), коли можна «відбутися» хоч і немаленьким, але адміністративним штрафом від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, але й Кримінальним кодексом. І у КК вже зовсім інше покарання.

Так, крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

Той факт, що особа буде заброньована на критично важливому підприємстві, не буде автоматично означати, що стосовно неї закриють відповідне кримінальне провадження (якщо воно вже було відкрите).

Яким чином врегулювати таку ситуацію, коли особу візьмуть на роботу, але надалі її будуть кримінально переслідувати – законодавець не передбачив.

Слід зауважити, що при прийнятті цієї норми в першому читанні було передбачено, що бронюванню не підлягають особи, які перебувають в «кримінальному» розшуку за статтями 336 чи 337 Кримінального кодексу. Тобто, спочатку законодавець намагався передбачити якийсь запобіжник від такої ситуації, але при підготовці до прийняття закону в цілому чомусь вирішив від нього відмовитися.

При цьому для посадових осіб підприємств, установ і організацій не буде відповідальності за укладення трудових договорів з такими працівниками.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.