В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве около 70 тысяч мужчин призывного возраста не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске ТЦК. А в Винницкой области – 120 тысяч мужчин. В целом по Украине 1,5 миллиона военнообязанных, которые не обновили данные и, соответственно, находятся в розыске. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко, объясняя содержание закона о временном бронировании на критически важных предприятиях военнообязанных (законопроект 13335), у которых:

отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы,

и/или которые не состоят на воинском учете,

и/или которые не уточнили персональные данные,

и/или которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Как она отметила, сейчас оборонные предприятия имеют право забронировать 100% сотрудников. Но для бронирования нужны военно-учетные документы – в частности, мужчина должен пройти ВВК.

«И на ВВК таких мужчин ждал наш прекрасный ТЦК. Так что, имеем замкнутый круг – на оборонных предприятиях не хватает людей, и есть куча людей, которые прячутся от ТЦК.

Закон должен проложить мостик – который дает возможность оборонному предприятию «заморозить» на 45 дней работника, чтобы он за 45 дней прошел все «резервы», ВВК и т.д.

Таким образом, у украинских производителей вооружения появится ресурс 1,5 млн мужчин», – отметила Янченко.

По ее словам, этот закон дает шанс мужчинам зарабатывать «хорошие деньги и платить налоги».

Галина Янченко отметила, что сейчас элементарная работа, такая как сборщик FPV-дрона, оплачивается на уровне 20-30 тысяч грн.

«А если мы говорим об инженерах, разработчиках, это может быть несколько тысяч долларов», – подчеркнула она.

Впрочем, как проанализировала «Судебно-юридическая газета», при подготовке законопроекта ко второму чтению законодатели решили добавить норму, согласно которой «бронирование таких военнообязанных работников не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации».

Напомним, что законом устанавливается административная и уголовная ответственность за такое нарушение.

Ответственность за нарушение законодательства о воинском учете предусмотрена не только Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), когда можно «отделаться» хоть и немаленьким, но административным штрафом от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн, но и Уголовным кодексом. И в УК уже совершенно другое наказание.

Так, кроме статьи 336 Уголовного кодекса, которая регулирует уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, которая предусматривает отдельную уголовную ответственность за уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, наказывается штрафом от 5100 до 8 500 грн или исправительными работами на срок до одного года.

Тот факт, что лицо будет забронировано на критически важном предприятии, не будет автоматически означать, что в отношении него закроют соответствующее уголовное производство (если оно уже было открыто).

Каким образом урегулировать такую ситуацию, когда лицо примут на работу, но в дальнейшем его будут уголовно преследовать – законодатель не предусмотрел.

Следует отметить, что при принятии этой нормы в первом чтении было предусмотрено, что бронированию не подлежат лица, находящиеся в «уголовном» розыске по статьям 336 или 337 Уголовного кодекса. То есть, сначала законодатель пытался предусмотреть какой-то предохранитель от такой ситуации, но при подготовке к принятию закона в целом почему-то решил от него отказаться.

При этом для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций не будет ответственности за заключение трудовых договоров с такими работниками.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.