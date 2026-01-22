  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

11:05, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя на засіданні 22 січня розглянула питання про звільнення у відставку Чернушенка Антона Васильовича, судді Апеляційного суду міста Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Доповідачем виступив Сергій Бурлаков, він повідомив, що раніше у справі була оголошена перерва. Також він зазначив, що на момент подання заяви Чернушенку виповнилося 65 років, що є підставою для звільнення у відставку.

За результатами голосування,  Вища рада правосуддя вирішила звільнити Антона Чернушенка з посади судді Апеляційного суду міста Києва у відставку. При цьому виплата довічного утримання розпочинається з моменту досягнення ним 65 років. За це рішення проголосували 12 членів ВРП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Київ апеляційні суди ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]