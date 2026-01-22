Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

Вища рада правосуддя на засіданні 22 січня розглянула питання про звільнення у відставку Чернушенка Антона Васильовича, судді Апеляційного суду міста Києва.

Доповідачем виступив Сергій Бурлаков, він повідомив, що раніше у справі була оголошена перерва. Також він зазначив, що на момент подання заяви Чернушенку виповнилося 65 років, що є підставою для звільнення у відставку.

За результатами голосування, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Антона Чернушенка з посади судді Апеляційного суду міста Києва у відставку. При цьому виплата довічного утримання розпочинається з моменту досягнення ним 65 років. За це рішення проголосували 12 членів ВРП.

