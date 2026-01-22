Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

Высший совет правосудия на заседании 22 января рассмотрел вопрос об увольнении в отставку Чернушенко Антона Васильевича, судьи Апелляционного суда города Киева.

Докладчиком выступил Сергей Бурлаков, который сообщил, что ранее по делу была объявлена пауза. Также он отметил, что на момент подачи заявления Чернушенко исполнилось 65 лет, что является основанием для увольнения в отставку.

По результатам голосования Высший совет правосудия решил уволить Антона Чернушенко с должности судьи Апелляционного суда города Киева в отставку. При этом выплата пожизненного содержания начинается с момента достижения им 65 лет. За это решение проголосовали 12 членов ВСП.

