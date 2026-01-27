  1. Публікації
  

50 тисяч гривень під час лікування: у Раді пропонують розширити підтримку цивільних після полону

10:55, 27 січня 2026
Звільнені з полону цивільні зможуть отримати щомісячні виплати на час тривалого стаціонарного лікування та відновлення.
50 тисяч гривень під час лікування: у Раді пропонують розширити підтримку цивільних після полону
На сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт Закону №14392 про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей». 

Що змінить законопроєкт  

Проєктом Закону передбачається визначити законодавчі засади щомісячної виплати особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів. 

Право на додаткову виплату матимуть громадяни, які через захворювання чи травми (поранення, контузії, каліцтва) потребують тривалого стаціонарного лікування. Розмір допомоги становитиме 50 тисяч гривень.

Також законопроєктом передбачається можливість призупинення виплати додаткової допомоги у разі повідомлення такій особі про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України.

Однак, у разі набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення злочину проти основ національної безпеки України така особа позбавляється права на виплату додаткової допомоги в розмірі 50 000 гривень.

Як наголошують автори, законопроєкт спрямований на забезпечення гідної державної підтримки громадян, які зазнали тривалого фізичного та психічного виснаження внаслідок перебування в полоні. Запровадження додаткової державної допомоги дасть змогу таким особам зосередитися на процесі лікування та реабілітації, не переймаючись матеріальним забезпеченням.

Як зазначається у пояснювальній записці, реалізація проєкту Закону потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів. 

Зокрема, на початок 2025 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомляв про понад 16 000 цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, а згодом вже про 28 000 цивільних, які утримуються російською федерацією, включно з тими, кого було затримано з 2014 року. За попередніми оцінками, станом на початок 2026 року загальна сума відповідних виплат становитиме щонайменше 10 мільйонів гривень.

Верховна Рада України

