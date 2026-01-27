50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона №14392 о внесении изменений в Закон Украины «О социальном и правовом защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

Что изменит законопроект

Проектом Закона предусматривается определение законодательных основ ежемесячной выплаты лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней.

Право на дополнительную выплату будут иметь граждане, которые из-за заболеваний или травм (ранений, контузий, увечий) нуждаются в длительном стационарном лечении. Размер помощи составит 50 тысяч гривен.

Также законопроект предусматривает возможность приостановления выплаты дополнительной помощи в случае уведомления такого лица о подозрении в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины.

Однако, в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, такое лицо лишается права на выплату дополнительной помощи в размере 50 000 гривен.

Как подчеркивают авторы, законопроект направлен на обеспечение достойной государственной поддержки граждан, которые подверглись длительному физическому и психическому истощению в результате пребывания в плену. Введение дополнительной государственной помощи позволит таким лицам сосредоточиться на процессе лечения и реабилитации, не переживая о материальном обеспечении.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация проекта Закона потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

В частности, на начало 2025 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщал о более чем 16 000 гражданских лиц, лишенных личной свободы, а позднее уже о 28 000 гражданских, которые удерживаются российской федерацией, включая тех, кто был задержан с 2014 года. По предварительным оценкам, на начало 2026 года общая сумма соответствующих выплат составит не менее 10 миллионов гривен.

