  1. Публикации
  2. / Законодательство

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

10:55, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.
50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона №14392 о внесении изменений в Закон Украины «О социальном и правовом защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Что изменит законопроект

Проектом Закона предусматривается определение законодательных основ ежемесячной выплаты лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней.

Право на дополнительную выплату будут иметь граждане, которые из-за заболеваний или травм (ранений, контузий, увечий) нуждаются в длительном стационарном лечении. Размер помощи составит 50 тысяч гривен.

Также законопроект предусматривает возможность приостановления выплаты дополнительной помощи в случае уведомления такого лица о подозрении в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины.

Однако, в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, такое лицо лишается права на выплату дополнительной помощи в размере 50 000 гривен.

Как подчеркивают авторы, законопроект направлен на обеспечение достойной государственной поддержки граждан, которые подверглись длительному физическому и психическому истощению в результате пребывания в плену. Введение дополнительной государственной помощи позволит таким лицам сосредоточиться на процессе лечения и реабилитации, не переживая о материальном обеспечении.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация проекта Закона потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

В частности, на начало 2025 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщал о более чем 16 000 гражданских лиц, лишенных личной свободы, а позднее уже о 28 000 гражданских, которые удерживаются российской федерацией, включая тех, кто был задержан с 2014 года. По предварительным оценкам, на начало 2026 года общая сумма соответствующих выплат составит не менее 10 миллионов гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]