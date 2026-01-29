Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

В умовах економічної нестабільності, воєнного стану та постійних змін у регулюванні трудових відносин працівники дедалі частіше стикаються з ситуаціями, коли умови оплати праці змінюються без їхньої реальної згоди.

На практиці це призводить до перекладання економічних ризиків з роботодавця на найманого працівника.

Схоже, нардепи вирішили покласти цьому край.

В парламенті зареєстровано законопроект № 14402 від 26.01.2026 Проект Закону “про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відсутності права у роботодавця в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом”.

Законопроект буде опрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів який очолює нардепка Галина Третьякова. Саме цей комітет традиційно формує ключову державну політику у сфері соціальних відносин.

Метою законопроекту є гарантування дотримання прав працівників щодо оплати праці роботодавцями в частині законодавчого врегулювання відсутності права у роботодавця в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом.

Проектом закону пропонується доповнити статтю 22 Кодексу законів про працю України, а також статтю 22 Закону України «Про оплату праці», якими передбачається визначити, що власник або уповноважений ним орган не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені трудовим договором.

Не можуть бути підставами для невиплати заробітної плати у розмірах, встановлених трудовим договором, внесення змін до положень законодавства, які погіршують умови оплати праці, встановлені трудовим договором, якщо відповідні зміни не були внесені до такого договору.

Аналогічні зміни внесуть в статтю 22 Закону України «Про оплату праці».

Автори законопроекту спиралися на правову позицію Верховного Суду, який у постанові від 05 травня 2025 року у справі № 757/36687/21 сформував правову позицію про те, що «трудовий контракт тлумачиться на користь його дійсності та виконуваності. Роботодавець не має права в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом, навіть у разі прийняття закону, що погіршує такі умови. Прийняття такого закону може бути лише підставою для ініціювання внесення змін до контракту, але не звільняє роботодавця від обов'язку виплачувати заробітну плату в розмірі, встановленому чинним контрактом.».

Інакше кажучи, навіть якщо держава ухвалює закон, що дозволяє інші — менш вигідні — умови оплати праці, роботодавець не звільняється від зобов’язань за вже укладеним контрактом. Такий закон може бути лише підставою для переговорів про зміну умов, але не автоматичним дозволом на зменшення зарплати.

Попереду — розгляд у профільному комітеті, можливі правки та парламентські дискусії. Водночас сам факт реєстрації законопроєкту свідчить про спробу законодавця чіткіше окреслити межі допустимого втручання роботодавця в умови праці.

