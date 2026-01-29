Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Фото: freepik.com

В условиях экономической нестабильности, военного положения и постоянных изменений в регулировании трудовых отношений работники все чаще сталкиваются с ситуациями, когда условия оплаты труда меняются без их реального согласия.

На практике это приводит к перекладыванию экономических рисков с работодателя на наемного работника.

Похоже, народные депутаты решили положить этому конец.

В парламенте зарегистрирован законопроект № 14402 от 26.01.2026 — проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отсутствия у работодателя права в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом».

Законопроект будет обработан Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который возглавляет народный депутат Галина Третьякова. Именно этот комитет традиционно формирует ключевую государственную политику в сфере социальных отношений.

Целью законопроекта является гарантирование соблюдения прав работников на оплату труда работодателями в части законодательного урегулирования отсутствия у работодателя права в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом.

Проектом закона предлагается дополнить статью 22 Кодекса законов о труде Украины, а также статью 22 Закона Украины «Об оплате труда», которыми предусматривается определить, что собственник или уполномоченный им орган не имеет права в одностороннем порядке принимать решения по вопросам оплаты труда, ухудшающие условия, установленные трудовым договором.

Не могут быть основаниями для невыплаты заработной платы в размерах, установленных трудовым договором, внесение изменений в положения законодательства, которые ухудшают условия оплаты труда, установленные трудовым договором, если соответствующие изменения не были внесены в такой договор.

Аналогичные изменения будут внесены в статью 22 Закона Украины «Об оплате труда».

Авторы законопроекта опирались на правовую позицию Верховного Суда, который в постановлении от 05 мая 2025 года по делу № 757/36687/21 сформировал правовую позицию о том, что «трудовой контракт толкуется в пользу его действительности и исполнимости. Работодатель не имеет права в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом, даже в случае принятия закона, ухудшающего такие условия. Принятие такого закона может быть лишь основанием для инициирования внесения изменений в контракт, но не освобождает работодателя от обязанности выплачивать заработную плату в размере, установленном действующим контрактом».

Иными словами, даже если государство принимает закон, допускающий иные — менее выгодные — условия оплаты труда, работодатель не освобождается от обязательств по уже заключенному контракту. Такой закон может быть лишь основанием для переговоров об изменении условий, но не автоматическим разрешением на уменьшение заработной платы.

Впереди — рассмотрение в профильном комитете, возможные правки и парламентские дискуссии. В то же время сам факт регистрации законопроекта свидетельствует о попытке законодателя более четко очертить границы допустимого вмешательства работодателя в условия труда.

