Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №14409 про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Документом пропонується посилити захист осіб, що постраждали від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті.

У пояснювальній записці йдеться, що наразі чинне законодавство не містить прямої норми, яка б гарантувала потерпілим від злочинів на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності безоплатну вторинну правничу допомогу саме з огляду на мотив ненависті. Потерпілі можуть отримувати таку допомогу лише на загальних підставах — наприклад, як малозабезпечені особи або особи з інвалідністю.

Законопроєктом пропонується внести зміни до частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», доповнивши її новим пунктом 222. Змінами передбачається надання права на повний спектр безоплатної вторинної правничої допомоги особам, які визнані потерпілими у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених з мотивів ненависті за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності.

Автори законопроєкту наголошують, що необхідність таких змін обґрунтовується як положеннями Конституції України, так і міжнародними зобов’язаннями держави. Зокрема, стаття 24 Конституції гарантує рівність громадян перед законом та забороняє будь-яку дискримінацію. Окрім цього, Україна як член Ради Європи та держава, що реалізує Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, зобов’язана забезпечувати ефективний захист прав людини та протидію нетерпимості.

За словами ініціаторів, прийняття законопроєкту забезпечить реальний та ефективний доступ до правосуддя для осіб, які постраждали від злочинів на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Також ухвалення законопроєкту сприятиме покращенню практики розслідування та судового розгляду справ про злочини на ґрунті ненависті і забезпечить більш повне виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини та боротьби з дискримінацією.

