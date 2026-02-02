Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14409 о внесении изменений в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи». Документом предлагается усилить защиту лиц, пострадавших от уголовных правонарушений на почве ненависти.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время действующее законодательство не содержит прямой нормы, которая бы гарантировала пострадавшим от преступлений на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности бесплатную вторичную правовую помощь именно с учетом мотива ненависти. Пострадавшие могут получать такую помощь только на общих основаниях — например, как малообеспеченные лица или лица с инвалидностью.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи», дополнив её новым пунктом 222. Изменениями предусмотрено предоставление права на полный спектр бесплатной вторичной правовой помощи лицам, признанным потерпевшими в уголовных производствах по преступлениям, совершенным из мотивов ненависти по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что необходимость таких изменений обосновывается как положениями Конституции Украины, так и международными обязательствами государства. В частности, статья 24 Конституции гарантирует равенство граждан перед законом и запрещает любую дискриминацию. Кроме того, Украина как член Совета Европы и государство, реализующее Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, обязана обеспечивать эффективную защиту прав человека и противодействие нетерпимости.

По словам инициаторов, принятие законопроекта обеспечит реальный и эффективный доступ к правосудию для лиц, пострадавших от преступлений на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Также принятие законопроекта будет способствовать улучшению практики расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях на почве ненависти и обеспечит более полное выполнение Украиной своих международных обязательств в сфере защиты прав человека и борьбы с дискриминацией.

