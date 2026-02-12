Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 10 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює евакуацію населення з територій активних і потенційних бойових дій. Закон передбачає можливість примусової евакуації дітей без згоди батьків.

Прийняття цього закону стало необхідним, оскільки з початку повномасштабного вторгнення питання евакуації цивільного населення, особливо дітей із громад, де тривають активні бойові дії, стало одним із ключових для держави. Попри існуючі загальні норми щодо захисту населення, практика воєнного стану показала прогалини в законодавстві,

Однією з проблем була відсутність чіткого механізму примусової евакуації дітей за рішенням обласних і міських військових адміністрацій. Оскільки батьки чи інші законні представники часто відмовлялися супроводжувати дітей у безпечні райони, що ускладнювало реалізацію заходів із захисту неповнолітніх.

У зв’язку з цим Верховна Рада внесла зміни до статей 150 «Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини» та 164 «Підстави позбавлення батьківських прав» Сімейного кодексу України. Відтепер батьки зобов’язані не лише піклуватися про здоров’я дитини, а й забезпечувати їй безпечні умови життя, що закріплює їхню відповідальність за захист дітей у небезпечних ситуаціях.

Крім того, абзац другий частини другої статті 170 Сімейного кодексу України «Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав» замінено новою нормою. Ця норма визначає, що під час дії воєнного стану та проведення обов’язкової евакуації дітей, батьки або інші законні представники зобов’язані:

особисто супроводжувати дітей до безпечних районів або, за згодою, передати цю відповідальність іншим особам;

у разі відмови батьків (або осіб, які їх замінюють) супровід здійснюють поліцейські за рішенням керівника відповідного органу чи підрозділу Національної поліції України;

діти передаються органам опіки та піклування для подальших заходів, передбачених законодавством;

орган опіки зобов’язаний негайно повідомити прокурора та протягом семи днів після прийняття рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення прав.

Проте такі зміни можуть проіснувати у не довгостроковій перспективі. На сайті Верховної Ради було раніше зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу України (Права приватного), яка має об’єднати положення Сімейного кодексу України.

Положення нової редакції не містять прямої норми про відмову батьків від евакуації або забезпечення безпечних умов для проживання дитини. Замість цього Кодекс пропонує комплексні статті про обов’язки батьків, підстави для позбавлення батьківських прав та порядок відібрання дитини без позбавлення прав.

Зокрема:

стаття 1537 детально визначає обов’язки батьків: піклуватися про здоров’я, розвиток і освіту дитини, поважати її гідність, не застосовувати фізичних покарань та не допускати експлуатації;

стаття 1557 уточнює підстави для позбавлення батьківських прав — від ухилення від виховання до жорстокого поводження, алкоголізму, експлуатації або засудження за злочин щодо дитини;

стаття 1563 визначає порядок відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, якщо її перебування у сім’ї становить загрозу для життя, здоров’я чи виховання. У виняткових випадках орган опіки може невідкладно відібрати дитину, але протягом семи днів зобов’язаний звернутися до суду.

Ключова відмінність між попередніми змінами і новою редакцією полягає в тому, що Сімейний кодекс не містить прямої норми про примусову евакуацію дітей поліцією без згоди батьків. Якщо раніше така процедура прописувалася прямо, то зараз кодекс зосереджується на загальних механізмах захисту дитини — обов’язках батьків, підставах для позбавлення прав і можливості відібрання дитини через органи опіки під контролем суду.

У пояснювальній записці до нової редакції Цивільного кодексу зазначено, що після набрання чинності цією редакцією попередні акти, які регулювали питання евакуації, втратять силу.

Отже, ухвалене законодавство створює базові правові підстави для примусової евакуації дітей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, проте у перспективі це може створити нові правові колізії. Все залежатиме від того, коли і в якому вигляді набуде чинності новий Цивільний кодекс України.

