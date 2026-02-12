Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

Фото: Национальная полиция Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 февраля Верховная Рада приняла закон, регулирующий эвакуацию населения с территорий активных и потенциальных боевых действий. Парламент поддержал документ во втором чтении 259 голосами. Закон предусматривает возможность принудительной эвакуации детей без согласия родителей.

Принятие этого закона стало необходимым, так как с начала полномасштабного вторжения вопрос эвакуации гражданского населения, особенно детей из громад, где идут активные боевые действия, стал одним из ключевых для государства. Несмотря на существующие общие нормы по защите населения, практика военного положения выявила пробелы в законодательстве.

Одной из проблем была отсутствие четкого механизма принудительной эвакуации детей по решению областных и городских военных администраций. Часто родители или другие законные представители отказывались сопровождать детей в безопасные районы, что осложняло реализацию мер по защите несовершеннолетних.

В связи с этим Верховная Рада внесла изменения в статьи 150 «Обязанности родителей по воспитанию и развитию ребёнка» и 164 «Основания лишения родительских прав» Семейного кодекса Украины. Отныне родители обязаны не только заботиться о здоровье ребёнка, но и обеспечивать ему безопасные условия жизни, что закрепляет их ответственность за защиту детей в опасных ситуациях.

Семейного кодекса Украины «Отобрание ребёнка у родителей без лишения их родительских прав» заменён новой нормой. Которая определяет, что во время действия военного положения и проведения обязательной эвакуации детей, родители или другие законные представители обязаны:

лично сопровождать детей в безопасные районы или, по согласованию, передать эту ответственность другим лицам;

в случае отказа родителей (или лиц, их заменяющих) сопровождение осуществляется полицейскими по решению руководителя соответствующего органа или подразделения Национальной полиции Украины;

дети передаются органам опеки и попечительства для дальнейших мер, предусмотренных законодательством;

орган опеки обязан немедленно уведомить прокурора и в течение семи дней после принятия решения обратиться в суд с иском о лишении родительских прав или изъятии ребенка без лишения прав.

Однако такие изменения могут существовать недолговременно. На сайте Верховной Рады ранее была зарегистрирована новая редакция Гражданского кодекса Украины (Частные права), которая должна объединить положения Семейного кодекса Украины.

Положения новой редакции не содержат прямой нормы об отказе родителей от эвакуации или об обеспечении безопасных условий для проживания ребенка. Вместо этого Кодекс предлагает комплексные статьи об обязанностях родителей, основаниях для лишения родительских прав и порядке изъятия ребенка без лишения прав.

В частности:

статья 1537 подробно определяет обязанности родителей: заботиться о здоровье, развитии и образовании ребенка, уважать его достоинство, не применять физические наказания и не допускать эксплуатации;

статья 1557 уточняет основания для лишения родительских прав — от уклонения от воспитания до жестокого обращения, алкоголизма, эксплуатации или осуждения за преступление в отношении ребенка;

статья 1563 определяет порядок изъятия ребенка без лишения родительских прав, если его пребывание в семье создает угрозу для жизни, здоровья или воспитания. В исключительных случаях орган опеки может незамедлительно изъять ребенка, но в течение семи дней обязан обратиться в суд.

Ключевое отличие между предыдущими изменениями и новой редакцией заключается в том, что Семейный кодекс больше не содержит прямой нормы о принудительной эвакуации детей полицией без согласия родителей. Если ранее такая процедура прописывалась напрямую, то теперь кодекс сосредоточен на общих механизмах защиты ребенка — обязанностях родителей, основаниях для лишения прав и возможности изъятия ребенка через органы опеки под контролем суда.

В пояснительной записке к новой редакции Гражданского кодекса указано, что после вступления этой редакции в силу предыдущие акты, регулирующие вопросы эвакуации, утратят силу.

Таким образом, принятие законодательства создает базовые правовые основания для принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, однако в перспективе это может вновь привести к правовым коллизиям. Все будет зависеть от того, когда и в каком виде вступит в силу новый Гражданский кодекс Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.