ВРП визначила дату з’їзду для обрання члена ради та строки подання документів

ВРП оголосила про проведення з’їзду та визначила дату і місце його проведення для обрання члена Ради.

Вища рада правосуддя на засіданні 12 лютого розглянула питання про оголошення конкурсу та визначення часу і місця проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Доповідачем з цього питання виступила член Вищої ради правосуддя Оксана Кваша.

За результатами обговорення матеріалів, Вища рада правосуддя ухвалила рішення оголосити конкурс на одну вакантну посаду члена Ради за квотою представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Конкурс передбачає подання кандидатур від акредитованих вищих навчальних закладів та наукових установ, які мають право делегувати представників на з’їзд.

ВРП визначила час і місце проведення з’їзду: з’їзд відбудеться 28 травня 2026 року в місті Києві, у приміщенні Державного торговельно-економічного університету (вул. Кіото, 19). Початок зʼїзду — о 13:00.

Крім того, ВРП встановила строки для подання документів кандидатами: до 12 березня 2026 року включно.

