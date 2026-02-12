  1. Публикации
ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

11:50, 12 февраля 2026
ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.
ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов
Высший совет правосудия на заседании 12 февраля рассмотрел вопрос об объявлении конкурса и определении времени и места проведения съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Докладчиком по этому вопросу выступила член Высшего совета правосудия Оксана Кваша.

По результатам обсуждения материалов Высший совет правосудия принял решение объявить конкурс на одну вакантную должность члена Совета по квоте представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Конкурс предусматривает подачу кандидатур от аккредитованных высших учебных заведений и научных учреждений, которые имеют право делегировать представителей на съезд.

ВСП определила время и место проведения съезда: съезд состоится 28 мая 2026 года в городе Киеве, в помещении Государственного торгово-экономического университета (ул. Киото, 19). Начало съезда — в 13:00.

Кроме того, ВСП установила сроки для подачи документов кандидатами: до 12 марта 2026 года включительно.

ВСП

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

