Підсумки року і плани на майбутнє: ВС вперше проводить засідання Пленуму у новому форматі — текстова трансляція

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію першого засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року.

Верховний Суд 13 лютого вперше проводить засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року. Подія є традиційною для європейських країн і присвячена підбиттю підсумків діяльності судової системи, визначенню стратегічних орієнтирів та обговоренню актуальних викликів правосуддя.

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію заходу.

Під час засідання Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко представить комплексний огляд стану здійснення правосуддя в Україні та окреслить ключові пріоритети розвитку судової системи на найближче майбутнє.

Окрему увагу буде приділено підсумкам діяльності Великої Палати ВС у 2025 році, про які поінформує Секретар ВП ВС Сергій Погрібний.

До участі у відкритті Судового року запрошені представники органів державної влади та суддівського врядування. Зокрема, передбачені виступи:

Заступника Керівника Офісу Президента України Ірини Мудрої;

Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Дениса Маслова;

в. о. Голови Конституційного Суду України Олександра Петришина;

заступника Голови Вищої ради правосуддя Оксани Кваші;

Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрія Пасічника;

Голови Ради суддів України Богдана Моніча;

Голови Державної судової адміністрації України Максима Пампури.

10:18 Голова ВС Станіслав Кравченко розпочав свою доповідь щодо інформації про стан здійснення правосуддя. Він наголосив на ефективності розгляду справ та відзвітував про кількість розглянутих справ. За його словами, у судовій практиці сформовано висновки, які стали остаточними орієнтирами для суддів та застосовуються у відповідних справах.

Станіслав Кравченко наголосив: «700 тисяч судових рішень прийнято Верховним Судом за 8 років».

Кравченко звернув увагу на діалог з ЄСПЛ. Так, протягом року ВС направив до ЄСПЛ 2 запити про надання консультативних висновків. Він наголосив, що українська судова система має адаптуватися до стандартів ЄС.

Також Кравченко відзначив, що Україна була однією із перших країн, яка, за пропозицією ЄСПЛ, долучилася до проєкту щодо перекладу національними мовами судових рішень. Голова ВС уточнив, що цього року над програмою працюють, щоб рішення не лише щодо України, а й інших країн були перекладені національними мовами.

10:09 Голова ВС повідомив, що підписав Наказ. За високий професіоналізм, бездоганну працю та вагомий особистий внесок у роботу Арарату ВС нагороджений почесною відзнакою ВС «З пошани» суддя ВС у відставці Борис Гулько.

10:03 Засідання розпочав Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

«За кожною справою, кожною цифрою стоять конкретні люди. Це судді, працівники Апарату. Для нас дуже цінний кожен працівник, кожен суддя», – наголосив Станіслав Кравченко.

10:03 Розпочалося засідання Пленуму ВС.

Зареєстровано 107 суддів.

