Подведение итогов года и планы на будущее: ВС впервые проводит заседание Пленума в новом формате — текстовая трансляция

Верховный Суд 13 февраля впервые проводит заседание Пленума в формате открытия Судебного года. Событие является традиционным для европейских стран и посвящено подведению итогов деятельности судебной системы, определению стратегических ориентиров и обсуждению актуальных вызовов правосудия.

Во время заседания Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко представит комплексный обзор состояния осуществления правосудия в Украине и обозначит ключевые приоритеты развития судебной системы на ближайшее будущее.

Отдельное внимание будет уделено итогам деятельности Большой Палаты ВС в 2025 году, о которых проинформирует Секретарь БП ВС Сергей Погребной.

К участию в открытии Судебного года приглашены представители органов государственной власти и судебного управления. В частности, предусмотрены выступления:

Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Ирины Мудрой;

Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Дениса Маслова;

и. о. Председателя Конституционного Суда Украины Александра Петришина;

заместителя Председателя Высшего совета правосудия Оксаны Кваши;

Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрея Пасечника;

Председателя Совета судей Украины Богдана Монича;

Председателя Государственной судебной администрации Украины Максима Пампуры.

10:18 Голова ВС Станіслав Кравченко розпочав свою доповідь щодо інформації про стан здійснення правосуддя. Він наголосив на ефективності розгляду справ та відзвітував про кількість розглянутих справ. За його словами, у судовій практиці сформовано висновки, які стали остаточними орієнтирами для суддів та застосовуються у відповідних справах.

Станіслав Кравченко наголосив: «700 тисяч судових рішень прийнято Верховним Судом за 8 років».

10:09 Голова ВС повідомив, що підписав Наказ. За високий професіоналізм, бездоганну працю та вагомий особистий внесок у роботу Арарату ВС нагороджений почесною відзнакою ВС «З пошани» суддя ВС у відставці Борис Гулько.

10:03 Засідання розпочав Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

«За кожною справою, кожною цифрою стоять конкретні люди. Це судді, працівники Апарату. Для нас дуже цінний кожен працівник, кожен суддя», – наголосив Станіслав Кравченко.

10:03 Розпочалося засідання Пленуму ВС.

Зареєстровано 107 суддів.

