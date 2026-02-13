Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Верховний Суд уперше провів засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року. Ця традиційна для європейських країн подія присвячена підсумковому аналізу роботи судової системи, визначенню стратегічних пріоритетів та обговоренню ключових викликів у правосудді.

На Пленумі голова Верховного Суду Станіслав Кравченко підписав наказ про нагородження судді у відставці Бориса Гулька почесною відзнакою Верховного Суду «Знак пошани».

Відзнака присуджується за високий професіоналізм, бездоганну працю та вагомий внесок у діяльність Апаратy Верховного Суду.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 листопада, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду Бориса Гулька у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

Борис Іванович у 1988 році закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Правознавство».

У період з 1988 по 2011 рік він працював стажистом, суддею, а пізніше – заступником голови та головою Шевченківського районного народного суду м. Києва (згодом – Шевченківський районний суд м. Києва).

З 2011 по 2014 рік Борис Гулько був суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а з 2014 по 2017 рік очолював цей суд.

10 листопада 2017 року Указом Президента України він призначений суддею Верховного Суду у Касаційному цивільному суді. У грудні того ж року збори суддів КЦС ВС обрали його головою суду, а 8 грудня 2021 року Борис Іванович був переобраний на цю посаду ще на один чотирирічний термін.

Додамо, «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію заходу.

