Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке почетной наградой.

Верховный Суд впервые провел заседание Пленума в формате открытия Судебного года. Это традиционное для европейских стран мероприятие посвящено итоговому анализу работы судебной системы, определению стратегических приоритетов и обсуждению ключевых вызовов в правосудии.

На Пленуме председатель Верховного Суда Станислав Кравченко подписал приказ о награждении судьи в отставке Бориса Гулько почетной наградой Верховного Суда «Знак уважения».

Награда присуждается за высокий профессионализм, безупречную работу и значительный вклад в деятельность Аппарата Верховного Суда.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 ноября Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда Бориса Гулько в связи с поданным им заявлением об отставке.

Борис Иванович в 1988 году окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (ныне – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) по специальности «Правоведение».

С 1988 по 2011 год он работал стажером, судьей, а затем – заместителем председателя и председателем Шевченковского районного народного суда г. Киева (позднее – Шевченковский районный суд г. Киева).

С 2011 по 2014 год Борис Гулько был судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а с 2014 по 2017 год возглавлял этот суд.

10 ноября 2017 года Указом Президента Украины он назначен судьей Верховного Суда в Кассационный гражданский суд. В декабре того же года собрание судей КГС ВС избрало его председателем суда, а 8 декабря 2021 года Борис Иванович был переизбран на эту должность еще на один четырехлетний срок.

Добавим, «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию мероприятия.

