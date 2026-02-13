  1. Публикации
Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

14:01, 13 февраля 2026
Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.
Верховный Суд впервые провел заседание Пленума в формате открытия Судебного года. Это традиционное для европейских стран мероприятие посвящено итоговому анализу работы судебной системы, определению стратегических приоритетов и обсуждению ключевых вызовов в правосудии.

На Пленуме председатель Верховного Суда Станислав Кравченко подписал приказ о награждении судьи в отставке Бориса Гулько почетной наградой Верховного Суда «Знак уважения».

Награда присуждается за высокий профессионализм, безупречную работу и значительный вклад в деятельность Аппарата Верховного Суда.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 ноября Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда Бориса Гулько в связи с поданным им заявлением об отставке.

Борис Иванович в 1988 году окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко (ныне – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) по специальности «Правоведение».

С 1988 по 2011 год он работал стажером, судьей, а затем – заместителем председателя и председателем Шевченковского районного народного суда г. Киева (позднее – Шевченковский районный суд г. Киева).

С 2011 по 2014 год Борис Гулько был судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а с 2014 по 2017 год возглавлял этот суд.

10 ноября 2017 года Указом Президента Украины он назначен судьей Верховного Суда в Кассационный гражданский суд. В декабре того же года собрание судей КГС ВС избрало его председателем суда, а 8 декабря 2021 года Борис Иванович был переизбран на эту должность еще на один четырехлетний срок.

Добавим, «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию мероприятия.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

