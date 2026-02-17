Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 17 лютого 2026 року розглянула повідомлення судді Яворівського районного суду Львівської області Марʼяни Білецької про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. За результатами розгляду ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора з проханням надати інформацію про розкриття та розслідування кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судових органів), за фактами, викладеними в повідомленні судді.

Обставини справи: У провадженні судді Яворівського районного суду Львівської області Мар’яни Білецької перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні від 8 березня 2024 року за обвинуваченням Петращука О. та Нагайчука В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 307 КК України. О 12 год. 29 хв. 21 грудня 2025 року на особистий номер телефону судді Мар’яни Білецької у месенджер «WhatsApp» від невідомої особи, з іншого номеру телефону надійшло повідомлення із погрозами повторно звернутися до ВРП із скаргою щодо тривалого розгляду справи № 944/5513/24, а також надати цій справі публічного розголосу в соціальній мережі «Facebook». Оскільки судові засідання постійно переносяться, автор припускає, щоб «зам’яти» справу. До повідомлення також було долучено частину відповіді секретаріату ВРП від 9 квітня 2025 року із прихованими даними адресата. Наступного дня о 13 год. 09 хв. на особистий номер телефону судді Мар’яни Білецької у месенджер «Viber» від невідомої особи надійшло повідомлення: «Написав у «WhatsApp». На переконання судді Мар’яни Білецької, оскільки остаточне рішення у справі № 944/5513/24 не ухвалено, подібні дії невідомої особи є намаганням вести спілкування у позапроцесуальний спосіб, що неприпустимо. Суддя розцінила ці дії як втручання в діяльність судді.

Як зазначив Микола Мороз, у відповідь на його запит Львівська обласна прокуратура повідомила, що Яворівська окружна прокуратура 30 грудня 2025 року внесла відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України за фактом втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню нею службових обовязків. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.