  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судья Яворовского райсуда Марьяна Билецкая заявила об угрозах в WhatsApp из-за дела: ВСП обратится в ОГП

18:44, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья Яворовского районного суда Львовской области пожаловалась на давление со стороны неизвестного лица через мессенджеры WhatsApp и Viber.
Судья Яворовского райсуда Марьяна Билецкая заявила об угрозах в WhatsApp из-за дела: ВСП обратится в ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 17 февраля 2026 года рассмотрел сообщение судьи Яворовского районного суда Львовской области Марьяны Билецкой о вмешательстве в деятельность судьи в связи с осуществлением правосудия. По результатам рассмотрения ВСП решил обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой предоставить информацию о раскрытии и расследовании уголовного правонарушения в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов), по фактам, изложенным в сообщении судьи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела: В производстве судьи Яворовского районного суда Львовской области Марьяны Билецкой находится обвинительный акт в уголовном производстве от 8 марта 2024 года по обвинению Петращука О. и Нагайчука В. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 307 УК Украины. В 12 ч. 29 мин. 21 декабря 2025 года на личный номер телефона судьи Марьяны Билецкой в мессенджер «WhatsApp» от неизвестного лица, с другого номера телефона поступило сообщение с угрозами повторно обратиться в ВСП с жалобой относительно длительного рассмотрения дела № 944/5513/24, а также придать этому делу публичного огласки в социальной сети «Facebook». Поскольку судебные заседания постоянно переносятся, автор предполагает, чтобы «замять» дело. К сообщению также было прикреплено часть ответа секретариата ВСП от 9 апреля 2025 года с скрытыми данными адресата. На следующий день в 13 ч. 09 мин. на личный номер телефона судьи Марьяны Билецкой в мессенджер «Viber» от неизвестного лица поступило сообщение: «Написал в «WhatsApp». По убеждению судьи Марьяны Билецкой, поскольку окончательное решение по делу № 944/5513/24 не принято, подобные действия неизвестного лица являются попыткой вести общение в внепроцессуальный способ, что недопустимо. Судья расценила эти действия как вмешательство в деятельность судьи.

Как отметил Николай Мороз, в ответ на его запрос Львовская областная прокуратура сообщила, что Яворовская окружная прокуратура 30 декабря 2025 года внесла сведения в ЕРДР по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины по факту вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению ею служебных обязанностей. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ОГП Львов ВСП офис генерального прокурора

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья Яворовского райсуда Марьяна Билецкая заявила об угрозах в WhatsApp из-за дела: ВСП обратится в ОГП

Судья Яворовского районного суда Львовской области пожаловалась на давление со стороны неизвестного лица через мессенджеры WhatsApp и Viber.

Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн

Законопроект предусматривает увеличение расходов на повышение зарплат педагогов и работников соцсферы через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]