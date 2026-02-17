Судья Яворовского райсуда Марьяна Билецкая заявила об угрозах в WhatsApp из-за дела: ВСП обратится в ОГП

Судья Яворовского районного суда Львовской области пожаловалась на давление со стороны неизвестного лица через мессенджеры WhatsApp и Viber.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 17 февраля 2026 года рассмотрел сообщение судьи Яворовского районного суда Львовской области Марьяны Билецкой о вмешательстве в деятельность судьи в связи с осуществлением правосудия. По результатам рассмотрения ВСП решил обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой предоставить информацию о раскрытии и расследовании уголовного правонарушения в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов), по фактам, изложенным в сообщении судьи.

Обстоятельства дела: В производстве судьи Яворовского районного суда Львовской области Марьяны Билецкой находится обвинительный акт в уголовном производстве от 8 марта 2024 года по обвинению Петращука О. и Нагайчука В. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 307 УК Украины. В 12 ч. 29 мин. 21 декабря 2025 года на личный номер телефона судьи Марьяны Билецкой в мессенджер «WhatsApp» от неизвестного лица, с другого номера телефона поступило сообщение с угрозами повторно обратиться в ВСП с жалобой относительно длительного рассмотрения дела № 944/5513/24, а также придать этому делу публичного огласки в социальной сети «Facebook». Поскольку судебные заседания постоянно переносятся, автор предполагает, чтобы «замять» дело. К сообщению также было прикреплено часть ответа секретариата ВСП от 9 апреля 2025 года с скрытыми данными адресата. На следующий день в 13 ч. 09 мин. на личный номер телефона судьи Марьяны Билецкой в мессенджер «Viber» от неизвестного лица поступило сообщение: «Написал в «WhatsApp». По убеждению судьи Марьяны Билецкой, поскольку окончательное решение по делу № 944/5513/24 не принято, подобные действия неизвестного лица являются попыткой вести общение в внепроцессуальный способ, что недопустимо. Судья расценила эти действия как вмешательство в деятельность судьи.

Как отметил Николай Мороз, в ответ на его запрос Львовская областная прокуратура сообщила, что Яворовская окружная прокуратура 30 декабря 2025 года внесла сведения в ЕРДР по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины по факту вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению ею служебных обязанностей. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.