Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу готується оцінити законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та розширення громадських робіт (реєстр. № 14154 від 24.10.2025).

Проєктом Закону вносяться зміни до статей 30-1, 321-2 КУпАП, статті 56 Кримінального кодексу України, в частині збільшення виконання громадських робіт до восьми годин.

Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а за заявою порушника - до восьми годин на день, а неповнолітніми - дві години на день.

На думку уряду це надасть можливість правопорушникам (засудженим) швидше відбути це адміністративне стягнення (покарання), а також привабить роботодавців.

При цьому пропонується встановлювати графік щоденного виходу на роботу порушника власником підприємства, установи, організації спільно із порушником з урахуванням часу роботи (навчання) порушника на основній роботі.

На папері це виглядає як win-win: засуджений економить час, громада — отримує швидший результат.

Проєктом Закону вносяться зміни до статті 321-3 КУпАП в частині надання можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування порушників на обʼєкт та у зворотному напрямку. Ініціатор законопроєкту вважає, що це збільшить заінтересованість органів місцевої влади, підприємств, установ, організацій та певною мірою зможе забезпечити потребу в безоплатній роботі для ліквідації наслідків ведення воєнних дій.

Також проєктом Закону вносяться зміни до Кримінального кодексу України в частині призначення громадських робіт як основного, так і додаткового покарання, що дозволить збільшити виховний вплив на засуджених через суспільно корисну роботу.

Громадські роботи як додаткове покарання не застосовується при призначенні покарання у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі. Громадські роботи як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК за умови, що з урахуванням характеру кримінального правопорушення суд дійде висновку щодо необхідності виправлення засудженого через суспільно корисні роботи.

Пропонується врегулювати питання заміни виправних робіт на штраф у разі призову на військову службу особи після постановлення вироку суду про призначення покарання у виді виправних робіт шляхом внесення відповідної зміни до частини третьої статті 57 Кримінального кодексу України.

Тобто, особам, які стали непрацездатними або були призвані на військову службу після постановлення вироку суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт.

Крім того, проєктом Закону вносяться зміни до статті 535 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: виконавчий лист на підставі судового рішення, яким призначено покарання у виді штрафу, видається судом за зверненням уповноваженого органу з питань пробації, у разі несплати засудженим штрафу або чергового платежу під час призначення штрафу з розстрочкою виплати.

Європейська практика давно віддає перевагу альтернативним покаранням, що сприяють ресоціалізації та зменшують навантаження на пенітенціарну систему.

Однак імплементація — завжди складніша за ідею. Серед потенційних ризиків:

можливий прихований примус до «добровільних» восьмигодинних робіт;



нерівномірне застосування судами нового виду додаткового покарання;



логістичні та фінансові труднощі для громад;



перевантаження органів пробації.

Автор: Тарас Лученко

