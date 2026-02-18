Комитет рассмотрит законопроект, который меняет порядок исполнения правонарушителями общественных работ

Законопроект позволяет назначать общественные работы даже если их нет в санкции статьи и расширяет географию их применения.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз готовится оценить законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно совершенствования исполнения наказания в виде штрафа и расширения общественных работ (реестр №14154 от 24.10.2025).

Проектом Закона вносятся изменения в статьи 30-1, 321-2 КУоАП, статью 56 Уголовного кодекса Украины в части увеличения исполнения общественных работ до восьми часов.

Общественные работы выполняются не более четырех часов в день, а по заявлению правонарушителя — до восьми часов в день, а несовершеннолетними — два часа в день.

По мнению правительства, это даст возможность правонарушителям (осужденным) быстрее отбыть это административное взыскание (наказание), а также привлечет работодателей.

При этом предлагается устанавливать график ежедневного выхода на работу правонарушителя владельцем предприятия, учреждения, организации совместно с правонарушителем с учетом времени работы (обучения) правонарушителя на основной работе.

На бумаге это выглядит как win-win: осужденный экономит время, сообщество — получает более быстрый результат.

Проектом Закона вносятся изменения в статью 321-3 КУоАП в части предоставления возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области при условии обеспечения транспортировки правонарушителей на объект и обратно. Инициатор законопроекта считает, что это увеличит заинтересованность органов местной власти, предприятий, учреждений, организаций и в определенной мере сможет обеспечить потребность в безвозмездной работе для ликвидации последствий ведения военных действий.

Также проектом Закона вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины в части назначения общественных работ как основного, так и дополнительного наказания, что позволит увеличить воспитательное влияние на осужденных через общественно полезную работу.

Общественные работы как дополнительное наказание не применяются при назначении наказания в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы. Общественные работы как дополнительное наказание могут быть назначены и в случаях, когда оно не предусмотрено санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части УК при условии, что с учетом характера уголовного правонарушения суд придет к выводу о необходимости исправления осужденного через общественно полезные работы.

Предлагается урегулировать вопрос замены исправительных работ штрафом в случае призыва на военную службу лица после вынесения приговора суда о назначении наказания в виде исправительных работ путем внесения соответствующего изменения в часть третью статьи 57 Уголовного кодекса Украины.

То есть, лицам, которые стали нетрудоспособными или были призваны на военную службу после вынесения приговора суда, исправительные работы суд может заменить штрафом с расчетом трех установленных законодательством необлагаемых минимумов доходов граждан за один месяц исправительных работ.

Кроме того, проектом Закона вносятся изменения в статью 535 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно: исполнительный лист на основании судебного решения, которым назначено наказание в виде штрафа, выдается судом по обращению уполномоченного органа по вопросам пробации в случае неуплаты осужденным штрафа или очередного платежа при назначении штрафа с рассрочкой выплаты.

Европейская практика давно отдает предпочтение альтернативным наказаниям, которые способствуют ресоциализации и снижают нагрузку на пенитенциарную систему.

Однако имплементация всегда сложнее, чем идея. Среди потенциальных рисков:

возможное скрытое принуждение к «добровольным» восьмичасовым работам;



неравномерное применение судами нового вида дополнительного наказания;



логистические и финансовые трудности для сообществ;



перегрузка органов пробации.

Автор: Тарас Лученко

