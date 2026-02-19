ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Вища рада правосуддя під час чергового засідання, яке відбулося 19 лютого розглянула питання щодо відрядження суддів до Печерського районного суду міста Києва та до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя.

Продовження строку відрядження

За результатами розгляду подання Вища рада правосуддя ухвалила продовжити на один рік відрядження судді Чечелівського районного суду міста Дніпра Михайла Михайловича Юшкова до Печерського районного суду міста Києва. Строк відрядження буде продовжено з 24 червня 2026 року. Рішення підтримали всі присутні члени ВРП – 11 «за». Зокрема, державній судовій адміністрації доручено здійснити перерозподіл видатків між судами.

Відмову у відрядженні отримала суддя з Донецької області

Також, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо відрядження (тимчасового переведення) судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Владлени Вікторівни Корнєєвої до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя.

Суддя здійснює правосуддя в Амур-Нидньодніпровському суді міста Дніпра, у зв’язку зі зміною підслідності Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

За словами доповідача Віталія Махінчука, суддя має найнижчий показник розглянутих справ порівняно з іншими суддями. Крім того, вона неодноразово погоджувалася на відрядження до районних судів у Києві та Одесі, часто брала відпустки і відмовлялася чергувати у вихідні дні, що свідчить про відсутність наміру та бажання працювати в Амур-Нидньодніпровському суді міста Дніпра.

ВККСУ врахувала зазначену інформацію, показники навантаження на суддів, думку суддів, а також дані голови Амур-Нидньодніпровського суду. Відповідно, Комісія не вбачала підстав для відрядження судді Корнєєвої до цього суду.

Водночас, з огляду на принцип територіальної близькості до суду, з якого суддю відряджають, критичну ситуацію в окремих регіонах України та навантаження в деяких судах, ВККСУ вважала доцільним відрядження судді саме до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.

Сама суддя наголосила, що в умовах блекауту працювала сумлінно, а оскарження її рішень становить лише один відсоток – тобто громадяни здебільшого задоволені ухваленими рішеннями. Вона також заявила про створення штучних умов, через які не могла бути відряджена до Подільського суду міста Києва, а також повідомила, що не має житла в Апостоловому та не знає де це, в також їх чоловік, який має інвалідність потребує догляду.

Суддя Корнєєва просила залишити подання ВККСУ щодо Апостолівського районного суду без розгляду та повернути матеріали для продовження розгляду питання про відрядження до Амур-Нидньодніпровського суду міста Дніпра.

Член ВРП зазначив, що у поясненнях судді вказано, що її чоловік працює прокурором Покровської окружної прокуратури. Суддя уточнила, що він має інвалідність, але вимушений працювати.

Доповідач додав, що Корнєєва не може покращити роботу Амур-Нидньодніпровського суду, а голова суду просила не відряджати суддю. Корнєєва зазначила, що не може пояснити думки голови суду: конфліктів між ними не було, вони працювали в одній колегії, тож причини такого прохання їй не відомі.

Під час засідання ВРП висунула дві пропозиції.

Одна з них це відрядити суддю до Апостолівського районного суду строком на один рік з 2 березня 2026 року та доручити ДСП здійснити перерозподіл видатків між судами. Цю пропозицію не було підтримано.

Іншу пропозицію – залишити подання ВККСУ без розгляду та повернути його Комісії, доручивши ДСА вжити негайних заходів для подальшого розгляду питання, підтримано. Рішення було прийнято проти 10 членів ВРП.

Таким чином, ВРП залишила без розгляду подання ВККСУ щодо відрядження судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Владлени Вікторівни Корнєєвої до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», цього ж для Вища рада правосуддя звільнила у відставку чотирьох суддів.

