ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

13:15, 19 февраля 2026
Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.
ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой
Во время очередного заседания, которое состоялось 19 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о командировании судей в Печерский районный суд города Киева и Апостоловский районный суд Днепропетровской области для осуществления правосудия.

Продление срока командировки

По результатам рассмотрения представления Высший совет правосудия принял решение продлить на один год командировку судьи Чечеловского районного суда города Днепра Михаила Михайловича Юшкова в Печерский районный суд города Киева. Срок командировки будет продлен с 24 июня 2026 года. Решение поддержали все присутствующие члены ВСП — 11 «за». В частности, Государственной судебной администрации поручено осуществить перераспределение расходов между судами.

Отказ в командировании судье из Донецкой области

Также Высший совет правосудия рассмотрел материалы о командировании (временном переводе) судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области Владлены Викторовны Корнеевой в Апостоловский районный суд Днепропетровской области для осуществления правосудия.

Судья осуществляет правосудие в Амур-Нижнеднепровском районном суде города Днепра в связи с изменением подсудности Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

По словам докладчика Виталия Махинчука, судья имеет самый низкий показатель рассмотренных дел по сравнению с другими судьями. Кроме того, она неоднократно соглашалась на командирование в районные суды Киева и Одессы, часто брала отпуска и отказывалась дежурить в выходные дни, что свидетельствует об отсутствии намерения и желания работать в Амур-Нижнеднепровском суде города Днепра.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины учла указанную информацию, показатели нагрузки на судей, мнение судей, а также данные председателя Амур-Нижнеднепровского суда. Соответственно, Комиссия не увидела оснований для командирования судьи Корнеевой в этот суд.

В то же время, учитывая принцип территориальной близости к суду, из которого судью командируют, критическую ситуацию в отдельных регионах Украины и нагрузку в некоторых судах, ВККСУ сочла целесообразным командирование судьи именно в Апостоловский районный суд Днепропетровской области.

Сама судья подчеркнула, что в условиях блэкаута работала добросовестно, а обжалование ее решений составляет лишь один процент — то есть граждане в большинстве случаев довольны принятыми решениями. Она также заявила о создании искусственных условий, из-за которых не могла быть командирована в Подольский суд города Киева, а также сообщила, что не имеет жилья в Апостолово и не знает, где это находится. Кроме того, ее муж, имеющий инвалидность, нуждается в уходе.

Судья Корнеева просила оставить представление ВККСУ относительно Апостоловского районного суда без рассмотрения и вернуть материалы для продолжения рассмотрения вопроса о командировании в Амур-Нижнеднепровский суд города Днепра.

Член ВСП отметил, что в объяснениях судьи указано, что ее муж работает прокурором Покровской окружной прокуратуры. Судья уточнила, что он имеет инвалидность, но вынужден работать.

Докладчик добавил, что Корнеева не сможет улучшить работу Амур-Нижнеднепровского суда, а председатель суда просила не командировать судью. Корнеева заявила, что не может объяснить позицию председателя суда: конфликтов между ними не было, они работали в одной коллегии, поэтому причины такого обращения ей неизвестны.

Во время заседания ВСП было выдвинуто два предложения.

Одно из них — командировать судью в Апостоловский районный суд сроком на один год с 2 марта 2026 года и поручить ГСА осуществить перераспределение расходов между судами. Это предложение поддержано не было.

Второе предложение — оставить представление ВККСУ без рассмотрения и вернуть его Комиссии, поручив ГСА принять неотложные меры для дальнейшего рассмотрения вопроса, — было поддержано. Решение принято большинством членов ВСП.

Таким образом, ВСП оставил без рассмотрения представление ВККСУ о командировании судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области Владлены Викторовны Корнеевой в Апостоловский районный суд Днепропетровской области для осуществления правосудия.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в тот же день Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей.

ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.

