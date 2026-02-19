Высший совет правосудия уволил в отставку четырех судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 19 февраля рассмотрел материалы относительно увольнения судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщили в ВСЮ.

Принято решение уволить четырёх судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Грещука Романа Петровича — с должности судьи Надворнянского районного суда Ивано-Франковской области;

Цыганок Максима Александровича — с должности судьи Прилукского горрайонного суда Черниговской области;

Юзькову Ольгу Леонидовну — с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;

Довгопол Марию Владимировну — с должности судьи Полтавского окружного административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.