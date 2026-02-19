Вища рада правосуддя звільнила у відставку чотирьох суддів

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 19 лютого розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомили у ВРП.

Ухвалено звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Грещука Романа Петровича – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області;

Циганка Максима Олександровича – з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Юзькову Ольгу Леонідівну – з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва;

Довгопол Марію Володимирівну – з посади судді Полтавського окружного адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.