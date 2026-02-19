  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила у відставку чотирьох суддів

10:44, 19 лютого 2026
Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку чотирьох суддів
Вища рада правосуддя 19 лютого розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомили у ВРП. 

Ухвалено звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Грещука Романа Петровича – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області;

Циганка Максима Олександровича – з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Юзькову Ольгу Леонідівну – з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва;

Довгопол Марію Володимирівну – з посади судді Полтавського окружного адміністративного суду.

