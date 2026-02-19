Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

Комітет Верховної Ради України з прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій повернув на доопрацювання законопроєкт № 14392, який передбачає внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», проєктом закону пропонувалося визначити законодавчі засади щомісячної виплати особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів. Право на додаткову виплату матимуть громадяни, які через захворювання чи травми (поранення, контузії, каліцтва) потребують тривалого стаціонарного лікування. Розмір допомоги становитиме 50 тисяч гривень.

Однак, під час засідання 18 лютого Комітет Верховної Ради України з прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій вияв низку проблем у законопроєкті, які можуть створити правову плутанину і додаткове навантаження на бюджет.

Насамперед, чинним законодавством для військовослужбовців, які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, уже передбачена щомісячна виплата додаткової винагороди в розмірі 50 000 гривень. Тому у разі ухвалення законопроєкту з’явилися б однакові юридичні норми, які регулюють ті самі виплати для одних і тих самих людей. Що може створити невизначеність: за яким саме законом проводити виплати і чи не виникне подвійне фінансування.

Інша проблема стосується самої суми допомоги.

У законопроєкті йшлося про можливість закріпити фіксовану виплату 50 000 гривень безпосередньо в законі. Комітет звернув увагу, що соціальні виплати зазвичай прив’язують до прожиткового мінімуму або інших державних стандартів. Це дозволяє автоматично коригувати їх у разі інфляції або змін економічної ситуації. Фіксована ж сума, встановлена законом, може швидко втратити актуальність і потребуватиме нових змін до законодавства.

Також Комітет виявив порушення, що законопроєкт передбачає припинення виплати додаткової допомоги у разі набрання законної сили обвинувальним вироком за злочин проти основ національної безпеки України. Проте законопроєкт звужує критерії, за яких виплати можуть припинятися, тоді як чинний закон передбачає набагато ширший перелік випадків. Ураховуючи це, запропоноване формулювання щодо припинення виплат (у разі прийняття закону) створює невідповідність з іншими положеннями Закону.

Крім того зауваження стосувалося ще принципу презумпції невинуватості. Проєкт закону передбачав, що виплату призупинятимуть, якщо особі повідомлено про підозру у злочині проти національної безпеки. У Комітеті наголосили: сама підозра не є доказом вини, а отже така норма суперечить Конституції.

Наразі, чинний закон уже передбачає, що у разі обвинувального вироку статус особи, позбавленої свободи внаслідок агресії, скасовується, а отримані кошти підлягають поверненню. Тому нова норма створювала б додаткові юридичні колізії.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді включити законопроєкт № 14392 про додаткову допомогу громадянам, звільненим з полону та які потребують тривалого стаціонарного лікування, до порядку денного п’ятнадцятої сесії дев’ятого скликання, але після розгляду у першому читанні повернути його авторам на доопрацювання.

