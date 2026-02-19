  1. Публикации

Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

15:16, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.
Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку
Фото: ternopilcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий вернул на доработку законопроект № 14392, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», проект закона предлагал определить законодательные основания ежемесячной выплаты лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины и которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях более 30 календарных дней. Право на дополнительную выплату получат граждане, которые из-за болезни или травм (раны, контузии, увечья) нуждаются в длительном стационарном лечении. Размер помощи составит 50 тысяч гривен.

Однако во время заседания 18 февраля Комитет Верховной Рады Украины по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий выявил ряд проблем в законопроекте, которые могут создать правовую путаницу и дополнительную нагрузку на бюджет.

Прежде всего, действующим законодательством для военнослужащих, которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, уже предусмотрена ежемесячная выплата дополнительного вознаграждения в размере 50 000 гривен. Поэтому в случае принятия законопроекта возникли бы одинаковые юридические нормы, регулирующие одни и те же выплаты для одних и тех же людей, что может вызвать неопределенность: по какому закону проводить выплаты и не возникнет ли двойное финансирование.

Другая проблема касается самой суммы помощи.

В законопроекте речь шла о возможности закрепить фиксированную выплату 50 000 гривен непосредственно в законе. Комитет обратил внимание, что социальные выплаты обычно привязывают к прожиточному минимуму или другим государственным стандартам. Это позволяет автоматически корректировать их в случае инфляции или изменений экономической ситуации. Фиксированная сумма, установленная законом, может быстро потерять актуальность и потребует новых изменений в законодательстве.

Также Комитет выявил нарушение, что законопроект предусматривает прекращение выплаты дополнительной помощи в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за преступление против основ национальной безопасности Украины. Однако законопроект сужает критерии, по которым выплаты могут прекращаться, тогда как действующий закон предусматривает гораздо более широкий перечень случаев. Учитывая это, предложенная формулировка относительно прекращения выплат (в случае принятия закона) создает несоответствие с другими положениями Закона.

Кроме того, замечание касалось принципа презумпции невиновности. Проект закона предусматривал, что выплату приостанавливают, если лицу сообщено о подозрении в совершении преступления против национальной безопасности. В Комитете подчеркнули: само подозрение не является доказательством вины, следовательно, такая норма противоречит Конституции.

На данный момент, действующий закон уже предусматривает, что в случае обвинительного приговора статус лица, лишенного свободы вследствие агрессии, отменяется, а полученные средства подлежат возврату. Поэтому новая норма создавала бы дополнительные юридические коллизии.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде включить законопроект № 14392 о дополнительной помощи гражданам, освобожденным из плена и нуждающимся в длительном стационарном лечении, в повестку пятнадцатой сессии девятого созыва, но после рассмотрения в первом чтении вернуть его авторам на доработку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект пленные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о ветеранском предпринимательстве стартует 26 февраля, но его уже переписывают

Депутаты предлагают сделать статус субъекта ветеранского предпринимательства бессрочным и разрешить его наследование семьям.

Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.

ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.

Субсидия под прицелом: Верховный Суд о реальных расходах на покупку авто за границей

Касационная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда, направив дело на новое рассмотрение.

В Украине начнут проверять расходы на ВПЛ с 2022 года — Рада инициирует создание ТСК

Комиссия сосредоточится на программах жилищной помощи, социальных выплатах и гуманитарной поддержке для ВПЛ и пострадавших от войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]