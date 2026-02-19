Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.

Фото: ternopilcity.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий вернул на доработку законопроект № 14392, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», проект закона предлагал определить законодательные основания ежемесячной выплаты лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины и которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях более 30 календарных дней. Право на дополнительную выплату получат граждане, которые из-за болезни или травм (раны, контузии, увечья) нуждаются в длительном стационарном лечении. Размер помощи составит 50 тысяч гривен.

Однако во время заседания 18 февраля Комитет Верховной Рады Украины по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий выявил ряд проблем в законопроекте, которые могут создать правовую путаницу и дополнительную нагрузку на бюджет.

Прежде всего, действующим законодательством для военнослужащих, которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, уже предусмотрена ежемесячная выплата дополнительного вознаграждения в размере 50 000 гривен. Поэтому в случае принятия законопроекта возникли бы одинаковые юридические нормы, регулирующие одни и те же выплаты для одних и тех же людей, что может вызвать неопределенность: по какому закону проводить выплаты и не возникнет ли двойное финансирование.

Другая проблема касается самой суммы помощи.

В законопроекте речь шла о возможности закрепить фиксированную выплату 50 000 гривен непосредственно в законе. Комитет обратил внимание, что социальные выплаты обычно привязывают к прожиточному минимуму или другим государственным стандартам. Это позволяет автоматически корректировать их в случае инфляции или изменений экономической ситуации. Фиксированная сумма, установленная законом, может быстро потерять актуальность и потребует новых изменений в законодательстве.

Также Комитет выявил нарушение, что законопроект предусматривает прекращение выплаты дополнительной помощи в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за преступление против основ национальной безопасности Украины. Однако законопроект сужает критерии, по которым выплаты могут прекращаться, тогда как действующий закон предусматривает гораздо более широкий перечень случаев. Учитывая это, предложенная формулировка относительно прекращения выплат (в случае принятия закона) создает несоответствие с другими положениями Закона.

Кроме того, замечание касалось принципа презумпции невиновности. Проект закона предусматривал, что выплату приостанавливают, если лицу сообщено о подозрении в совершении преступления против национальной безопасности. В Комитете подчеркнули: само подозрение не является доказательством вины, следовательно, такая норма противоречит Конституции.

На данный момент, действующий закон уже предусматривает, что в случае обвинительного приговора статус лица, лишенного свободы вследствие агрессии, отменяется, а полученные средства подлежат возврату. Поэтому новая норма создавала бы дополнительные юридические коллизии.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде включить законопроект № 14392 о дополнительной помощи гражданам, освобожденным из плена и нуждающимся в длительном стационарном лечении, в повестку пятнадцатой сессии девятого созыва, но после рассмотрения в первом чтении вернуть его авторам на доработку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.