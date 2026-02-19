  1. Публікації
Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

15:59, 19 лютого 2026
Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.
Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують
26 лютого 2026 року набуває чинності Закон України «Про ветеранське підприємництвоП № 4563-IX. Норми Закону переважно містить положення щодо державної політики у сфері ветеранського підприємництва, як то забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни з боку держави; розроблення та реалізація ефективного механізму наповнення державного бюджету через нові податкові надходження та створення робочих місць; підвищення рівня інвестиційної привабливості держави тощо.

Фактично держава пропонує інституціоналізувати окремий сектор економіки — ветеранський бізнес — із власним статусом, механізмами підтримки та пільгами.

Проте, не чекаючи набрання ним чинності, депутати вже намагаються внести в нього зміни.

Зокрема, в парламент поданий та знаходиться на розгляді комітетів Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про ветеранське підприємництво» (реєстр. № 14393 від 22.01.2026).

Положеннями законопроекту пропонується внесення наступних змін до Закону України «Про ветеранське підприємництво»:

а) Зниження частки власності ветерана війни у структурі ветеранського підприємства зі 100% до 60%, що забезпечить баланс між захистом інтересів ветеранів війни та можливостями залучення інвестицій і професійного менеджменту.

б) Запровадження механізму спадкування права на набуття статусу суб’єкта ветеранського підприємництва у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим ветерана війни, який на день смерті (набрання законної сили рішення суду про оголошення його безвісно відсутнім або померлим) мав статус суб’єкта ветеранського підприємництва чи право на набуття такого статусу відповідно до критеріїв, передбачених Законом, або був засновником / учасником суб’єкта ветеранського підприємництва.

Депутати вважають, що у цих відносинах існує прогалина і унормування процедури такого спадкування дозволить покращити державну підтримку родин ветеранів війни в рамках принципу соціальної справедливості та сприятиме підвищенню рівня їх соціальної захищеності.

в) Усунення часового обмеження перебування особи у статусі суб’єкта ветеранського підприємництва з дотриманням норм Закону.

На сьогодні статус суб’єкта ветеранського підприємництва набувається на п’ять років з дня набуття такого статусу суб’єктом ветеранського підприємництва.  

г) Передбачення можливості реалізації ветеранами війни прав на самоорганізацію заснованих ними суб’єктів ветеранського підприємництва у самоврядну організацію, якою пропонується визначити Національну Раду ветеранського підприємництва, як недержавну неприбуткову самоврядну організацію, що має статус юридичної особи та об'єднує всіх суб’єктів ветеранського підприємництва, регламентувати її мету діяльності та завдання.

Зазначена норма пропонується з метою правового закріплення можливості представництва інтересів суб’єктів ветеранського підприємництва та їх об’єднань у державних органах та органах місцевого самоврядування, сприяння інтеграції ветеранського підприємництва у розвиток національної та світової господарської системи,

д) Органи державної влади та органи місцевого самоврядування отримають право здійснювати контроль і нагляд за діяльністю Національної Ради ветеранського підприємництва у межах своїх повноважень.

 е) Суб’єкт ветеранського підприємництва зможе отримувати одночасно декілька видів фінансової державної підтримки.

