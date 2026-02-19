Закон о ветеранском предпринимательстве стартует 26 февраля, но его уже переписывают

Депутаты предлагают сделать статус субъекта ветеранского предпринимательства бессрочным и разрешить его наследование семьям.

26 февраля 2026 года вступает в силу Закон Украины «О ветеранском предпринимательстве» № 4563-IX. Нормы Закона преимущественно содержат положения о государственной политике в сфере ветеранского предпринимательства, такие как обеспечение социальной поддержки ветеранов войны со стороны государства; разработка и реализация эффективного механизма наполнения государственного бюджета за счет новых налоговых поступлений и создания рабочих мест; повышение уровня инвестиционной привлекательности государства и т.п.

Фактически государство предлагает институционализировать отдельный сектор экономики — ветеранский бизнес — с собственным статусом, механизмами поддержки и льготами.

Однако, не дожидаясь вступления его в силу, депутаты уже пытаются внести в него изменения.

В частности, в парламент подан и находится на рассмотрении комитетов Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О ветеранском предпринимательстве» (реестр. № 14393 от 22.01.2026).

Положениями законопроекта предлагается внесение следующих изменений в Закон Украины «О ветеранском предпринимательстве»:

а) Снижение доли собственности ветерана войны в структуре ветеранского предприятия со 100% до 60%, что обеспечит баланс между защитой интересов ветеранов войны и возможностями привлечения инвестиций и профессионального менеджмента.

б) Введение механизма наследования права на получение статуса субъекта ветеранского предпринимательства в случае смерти, признания судом безвестно отсутствующим или умершим ветерана войны, который на день смерти (вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или умершим) имел статус субъекта ветеранского предпринимательства или право на получение такого статуса в соответствии с критериями, предусмотренными Законом, либо был учредителем / участником субъекта ветеранского предпринимательства.

Депутаты считают, что в этих отношениях существует пробел, и урегулирование процедуры такого наследования позволит улучшить государственную поддержку семей ветеранов войны в рамках принципа социальной справедливости и будет способствовать повышению уровня их социальной защищенности.

в) Устранение временного ограничения пребывания лица в статусе субъекта ветеранского предпринимательства при соблюдении норм Закона.

На сегодняшний день статус субъекта ветеранского предпринимательства предоставляется на пять лет со дня приобретения такого статуса субъектом ветеранского предпринимательства.

г) Предусмотрение возможности реализации ветеранами войны прав на самоорганизацию созданных ими субъектов ветеранского предпринимательства в самоуправляемую организацию, которой предлагается определить Национальный Совет ветеранского предпринимательства как негосударственную некоммерческую самоуправляемую организацию, имеющую статус юридического лица и объединяющую всех субъектов ветеранского предпринимательства, регламентировать её цель деятельности и задачи.

Указанная норма предлагается с целью правового закрепления возможности представительства интересов субъектов ветеранского предпринимательства и их объединений в государственных органах и органах местного самоуправления, содействия интеграции ветеранского предпринимательства в развитие национальной и мировой хозяйственной системы,

д) Органы государственной власти и органы местного самоуправления получат право осуществлять контроль и надзор за деятельностью Национального Совета ветеранского предпринимательства в пределах своих полномочий.

е) Субъект ветеранского предпринимательства сможет одновременно получать несколько видов финансовой государственной поддержки.

