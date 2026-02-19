БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

В умовах жорсткого фіскального тиску та роботи на грані функціонування, представники бізнесу в Україні досить часто стають фігурантами кримінальних проваджень щодо несплати податків. Попри це, статистика БЕБ за 2025 року свідчить, що у 187 випадках бізнес добровільно відшкодував збитки, завдані державі, але чинне законодавство змушувало детективів оголошувати підозри та передавати справи до суду, навіть у разі відшкодування.

Бюро економічної безпеки України пропонує впровадити нові механізми врегулювання податкових правопорушень. БЕБ запрошує представників громадськості, бізнес-спільноти та експертного середовища долучитися до обговорення «Проєкту змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та Закону України «Про Бюро економічної безпеки України».

Проєкт пропонує закривати кримінальні провадження на стадії досудового розслідування у разі повного відшкодування збитків державі. Ключова мета проєкту – надати можливість платникам податків добровільно відшкодувати завдані збитки без отримання судимості, що забезпечить швидке наповнення бюджету та зменшення тиску на бізнес.

Зміни насамперед стосуються платників податків, як фізичних так і юридичних осіб, щодо яких розпочато кримінальні провадження щодо несплачених податків, зборів, єдиного на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто злочинів, передбачених ст. ст. 212, 212-1 КК України. Крім того, проєкт є важливим для органів досудового розслідування БЕБ, що зможуть ефективніше звітувати про відшкодовані збитки.

Нова модель врегулювання передбачає укладення угоди про врегулювання шкоди. Метою укладення угоди про врегулювання шкоди, завданої державі вважається добровільне визнання факту правопорушення, що призвело до несплати податків. Ініціювати угоду можуть, як платник податків, так і детектив Бюро економічної безпеки України чи прокурор.

Проєкт передбачає чіткий алгоритм медіаційного процесу:

ініціювання угоди,

підписання угоди про врегулювання шкоди детективом Бюро економічної безпеки України та платником податків (направляється на погодження наступного дня після підписання),

погодження угоди про врегулювання шкоди, впродовж 15 робочих днів з дня їх отримання Директором Бюро економічної безпеки України, або особою, що виконує його обов’язки, його першим заступником, чи заступником або уповноваженим ним керівником територіального управління БЕБ (наступного робочого дня після погодження, разом із матеріалами, що надійшли на розгляд, направляються прокурору),

затвердження угоди прокурором, або відмова в її затвердженні у п’ятнадцяти денний строк після отримання підписаної сторонами та погодженої угоди.

Якщо прокурор відмовляє в затвердженні угоди, це не перешкоджає повторному зверненню про затвердження угоди після усунення визначених прокурором обставин.

Важливо, що після затвердження угоди, вручення підозри за встановленими у справі обставинами заборонено, а закриття кримінального провадження має бути безумовним. Навіть в тому випадку, коли сторони не змогли дійти згоди щодо врегулювання спірних питань, чи в разі невиконання умов угоди, факт ініціювання платником податку укладання угоди не може вважатися визнанням вини у розумінні КПК України, та не може використовуватися як доказ.

Якщо умови угоди виконано, а саме сплачено податки, штрафні, фінансові санкцій, пеню, у разі їх нарахування, та додатково 50% від суми збитків на потреби ЗСУ, детектив БЕБ закриває провадження власною постановою, погодженою з прокурором. Постанова про закриття кримінального провадження приймається детективом у 20 денний строк після виконання умов укладеної угоди про врегулювання шкоди. Одночасно із закриттям провадження у справі скасовується арешт майна.

У разі невиконання умов угоди у строк, визначений в самій угоді, така угода вважається розірваною. При цьому, кошти, сплачені частково на виконання розірваної угоди, не підлягають поверненню та зараховується до Державного бюджету України.

Зауважимо, що БЕБ пропонує лише єдиноразову можливість врегулювання податкових правопорушень через угоду, якщо сторона раніше вже укладала таку угоду, це свідчить про повторюваність правопорушення і угода більше не укладається.

Медіація в податкових спорах — це спроба перейти до партнерства між державою та бізнесом, забезпечивши бюджету недоотримані кошти, а бізнесу — збереження репутації. Важливим залишається фінальний текст проєкту, який має гарантувати прозорість процедури, і захистить платників податків від можливого тиску.

