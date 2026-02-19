БЭБ предлагает закрывать дела налогоплательщиков в обмен на возмещение 150% убытков

Бюро экономической безопасности Украины инициировало обсуждение проекта, который обещает сменить карательную систему на компенсационную.

В условиях жесткого фискального давления и работы на грани функционирования представители бизнеса в Украине довольно часто становятся фигурантами уголовных производств по неуплате налогов. Несмотря на это, статистика БЭБ за 2025 год свидетельствует, что в 187 случаях бизнес добровольно возместил убытки, нанесенные государству, но действующее законодательство заставляло детективов объявлять подозрения и передавать дела в суд, даже в случае возмещения.

Бюро экономической безопасности Украины предлагает внедрить новые механизмы урегулирования налоговых правонарушений. БЭБ приглашает представителей общественности, бизнес-сообщества и экспертной среды присоединиться к обсуждению «Проекта изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины».

Проект предлагает закрывать уголовные производства на стадии досудебного расследования в случае полного возмещения убытков государству. Ключевая цель проекта – предоставить возможность налогоплательщикам добровольно возместить нанесенный ущерб без получения судимости, что обеспечит быстрое наполнение бюджета и уменьшение давления на бизнес.

Изменения в первую очередь касаются налогоплательщиков, как физических, так и юридических лиц, в отношении которых начаты уголовные производства по неуплаченным налогам, сборам, единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование или страховым взносам на общеобязательное государственное пенсионное страхование, то есть преступлений, предусмотренных ст. ст. 212, 212-1 УК Украины. Кроме того, проект важен для органов досудебного расследования БЭБ, которые смогут эффективнее отчитываться о возмещенных убытках.

Новая модель урегулирования предполагает заключение соглашения об урегулировании ущерба. Целью заключения соглашения об урегулировании ущерба, нанесенного государству, считается добровольное признание факта правонарушения, которое привело к неуплате налогов. Инициировать соглашение могут как налогоплательщик, так и детектив Бюро экономической безопасности Украины или прокурор.

Проект предусматривает четкий алгоритм медиационного процесса:

инициирование соглашения;

подписание соглашения об урегулировании ущерба детективом Бюро экономической безопасности Украины и налогоплательщиком (направляется на согласование на следующий день после подписания);

согласование соглашения об урегулировании ущерба в течение 15 рабочих дней со дня их получения Директором Бюро экономической безопасности Украины, или лицом, исполняющим его обязанности, его первым заместителем, либо заместителем или уполномоченным им руководителем территориального управления БЭБ (на следующий рабочий день после согласования вместе с материалами, поступившими на рассмотрение, направляются прокурору);

утверждение соглашения прокурором либо отказ в его утверждении в пятнадцатидневный срок после получения подписанного сторонами и согласованного соглашения.

Если прокурор отказывает в утверждении соглашения, это не препятствует повторному обращению об утверждении соглашения после устранения определенных прокурором обстоятельств.

Важно, что после утверждения соглашения вручение подозрения по установленным в деле обстоятельствам запрещено, а закрытие уголовного производства должно быть безусловным. Даже в том случае, когда стороны не смогли прийти к согласию по урегулированию спорных вопросов, или в случае невыполнения условий соглашения, факт инициирования налогоплательщиком заключения соглашения не может считаться признанием вины в понимании УПК Украины и не может использоваться как доказательство.

Если условия соглашения выполнены, а именно уплачены налоги, штрафные, финансовые санкции, пеня (в случае их начисления) и дополнительно 50% от суммы убытков на нужды ВСУ, детектив БЭБ закрывает производство собственным постановлением, согласованным с прокурором. Постановление о закрытии уголовного производства принимается детективом в 20-дневный срок после выполнения условий заключенного соглашения об урегулировании ущерба. Одновременно с закрытием производства по делу отменяется арест имущества.

В случае невыполнения условий соглашения в срок, определенный в самом соглашении, такое соглашение считается расторгнутым. При этом денежные средства, уплаченные частично во исполнение расторгнутого соглашения, не подлежат возврату и зачисляются в Государственный бюджет Украины.

Заметим, что БЭБ предлагает лишь единоразовую возможность урегулирования налоговых правонарушений через соглашение; если сторона ранее уже заключала такое соглашение, это свидетельствует о повторяемости правонарушения, и соглашение больше не заключается.

Медиация в налоговых спорах — это попытка перейти к партнерству между государством и бизнесом, обеспечив бюджету недополученные средства, а бизнесу — сохранение репутации. Важным остается финальный текст проекта, который должен гарантировать прозрачность процедуры и защитить налогоплательщиков от возможного давления.

