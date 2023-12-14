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  1. Суд інфо

Київський апеляційний суд повідомив про наявність 30 вакантних посад

17:28, 14 грудня 2023
Суд шукає секретарів судового засідання, головних спеціалістів та судових розпорядників.
Київський апеляційний суд повідомив про наявність 30 вакантних посад
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Київський апеляційний суд повідомив, що станом на 14 грудня в апараті суду наявні посади державної служби та вакансії для працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», що пропонуються для зайняття особами, які мають намір працювати в суді.

Серед них:

- головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби управління кадрового забезпечення (1 посада);

- головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення суддів управління кадрового забезпечення (1 посада);

- головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);

- головний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- провідний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада);

- головний спеціаліст відділу адміністрування автоматизованої системи електронного документообігу суду управління комп’ютерних технологій (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (3 посади);

- головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (1 посада);

- судовий розпорядник відділу судових розпорядників (5 посад);

вакансії посад працівників, які виконують функції з обслуговування:

- провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада).

Суд звернув увагу, що відповідно до положень статті 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02 червня 2016 року, станом на 14 грудня 2023 року вакантні посади помічників суддів Київського апеляційного суду відсутні.

«Особам, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті суду, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Для розгляду кандидатури пропонуємо особам, які претендують на зайняття посад в апараті суду, направляти на офіційну електронну адресу суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 (зі змінами та доповненнями); особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендуємо додавати до резюме мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату суду – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуються кандидати за результатами перевірки поданих документів. Таке запрошення здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди», - сказано у повідомленні.

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