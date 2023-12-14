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Необходимо ли участие прокуроров в судебных заседаниях по делам о наказании водителей за пьяное вождение, - ЕСПЧ вынес новое решение

Европейский суд по правам человека указал, что отсутствие прокурора при апелляционном пересмотре судом постановления о привлечении водителя к ответственности по ч. 1 ст. 130 Кодекса об админправонарушениях, при соблюдении критериев беспристрастности суда, не нарушает Конвенцию.

Закон о доплатах военнослужащим и полицейским «завис» в парламенте, - Большая Палата ВС рассмотрела дело

Как подчеркнули судьи Большой Палаты Верховного Суда в деле о законе о дополнительном вознаграждении военнослужащим, осуществляя законотворческую деятельность, Верховная Рада не выполняет властных управленческих функций как в целом, так и в отношении определенного лица, поэтому это не может быть предметом обжалования в суде.

Активисты призвали Президента вернуть прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей

Активисты требуют от Президента отменить как основание для закрытия уголовного дела истечение сроков следствия после подозрения, а также предоставить полномочия прокурорам продлевать срок расследования.

Вакансий для конкурса на должности судей апелляционных судов стало больше – ВККС

Общее количество вакантных должностей, на которые будет проведен конкурс, достигло 550 вакансий.

9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по критериям вступления в ЕС для стран-кандидатов

В приложении к решению Совета ЕС содержится заявление Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Италии, Греции, Венгрии, Словении и Словакии о «важности применения одних и тех же стандартов и критериев ко всем странам-кандидатам».

  1. Суд инфо

Киевский апелляционный суд сообщил о наличии 30 вакантных должностей

17:28, 14 декабря 2023
Суд ищет секретарей судебного заседания, главных специалистов и судебных распорядителей.
Киевский апелляционный суд сообщил о наличии 30 вакантных должностей
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Киевский апелляционный суд сообщил, что по состоянию на 14 декабря в аппарате суда имеются должности государственной службы и вакансии для работников, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе», которые предлагаются для занятия лицами, которые намерены работать в суде.

Серед них:

- головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби управління кадрового забезпечення (1 посада);

- головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення суддів управління кадрового забезпечення (1 посада);

- головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);

- головний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- провідний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада);

- головний спеціаліст відділу адміністрування автоматизованої системи електронного документообігу суду управління комп’ютерних технологій (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (3 посади);

- головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (1 посада);

- судовий розпорядник відділу судових розпорядників (5 посад);

вакансії посад працівників, які виконують функції з обслуговування:

- провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада).

Суд звернув увагу, що відповідно до положень статті 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02 червня 2016 року, станом на 14 грудня 2023 року вакантні посади помічників суддів Київського апеляційного суду відсутні.

«Особам, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті суду, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Для розгляду кандидатури пропонуємо особам, які претендують на зайняття посад в апараті суду, направляти на офіційну електронну адресу суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 (зі змінами та доповненнями); особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендуємо додавати до резюме мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату суду – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуються кандидати за результатами перевірки поданих документів. Таке запрошення здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди», - сказано у повідомленні.

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