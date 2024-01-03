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Давид Арахамія вніс законопроект про зміни до процедури призначення Прем’єр-міністра та членів Кабміну

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував проект змін до закону про Кабмін щодо механізму призначення прем’єр-міністра України та міністрів.

Податкова посилює контроль за торгівлею на інтернет-майданчиках

Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

  1. Суд інфо

Національна школа суддів оприлюднила план роботи на січень

20:39, 3 січня 2024
З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на січень 2024 року.
Національна школа суддів оприлюднила план роботи на січень
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Національна школа суддів України оприлюднила календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів на січень.

План оприлюднили з метою підвищення рівня кваліфікації  працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами на січень 2024 року.

Календарним планом, зокрема, передбачено онлайн-тренінги, семінари, семінари-практикуми, підвищення рівня кваліфікації через лекції, що стосуються принципу верховенства права, а також цілий ряд навчальних заходів стосуватиметься розгляду справ, що пов'язані з воєнними злочинами та судового розгляду справ про злочини геноциду та злочин агресії.

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