ID-картка, посвідка на проживання та посвідчення особи без громадянства подорожчали

Подорожчало оформлення документів: ціни.

Із 1 січня зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Як пояснили у Державній міграційній службі України, це пов'язано із тим, що ДП «Поліграфічний комбінат "Україна"» змінило вартість бланків окремих біометричних документів.

Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2023, отримають документи за старою ціною.

Ті, хто оплатив адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подав, здійснюватимуть доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

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