Польські фермери планують відновити блокаду кордону з Україною із 4 січня

Так, якщо фермери не дістануть письмового підтвердження, що їхні вимоги буде виконано, вони обіцяють знову перекрити перехід.

У четвер, 4 січня, польські фермери планують відновити блокування прикордонного переходу з Україною «Медика – Шегині». Про це заявив лідер протестувальників Роман Кондрув, передає PAP.

За його словами, 3 січня учасники блокади мають намір ухвалити рішення, чи продовжувати акцію протесту. Якщо фермери не дістануть письмового підтвердження, що їхні вимоги буде виконано, вони обіцяють знову перекрити перехід.

У разі невдалого завершення переговорів аграрії відновлять блокаду 4 січня о 9.00, повідомив Кондрув.

Він зазначив, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні, і заявив, що «все готово для продовження протесту». Водночас він запевнив, що надання письмових гарантій автоматично припинить акцію.

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