Польские фермеры планируют возобновить блокаду границы с Украиной с 4 января

Так, если фермеры не получат письменного подтверждения, что их требования будут выполнены, они обещают снова перекрыть переход.

В четверг, 4 января, польские фермеры планируют возобновить блокировку пограничного перехода с Украиной «Медика – Шегини». Об этом заявил лидер протестующих Роман Кондрув, передает PAP.

По его словам, 3 января участники блокады намерены принять решение, продолжать ли акцию протеста. Если фермеры не получат письменного подтверждения, что их требования будут выполнены, они обещают снова перекрыть переход.

В случае неудачного завершения переговоров аграрии возобновят блокаду 4 января в 9:00, сообщил Кондрув.

Он отметил, что уже общался с полицией и кризисной группой, сопровождающей конфликт на границе, и заявил, что "все готово для продолжения протеста". В то же время, он заверил, что предоставление письменных гарантий автоматически прекратит акцию.

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