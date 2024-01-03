Кабмин провел заседание: какие решения приняли 3 января

Правительство внесло изменения в Порядок ввоза на таможенную территорию Украины и целевого использования нового оборудования и комплектующих изделий к нему, а также внесены изменения в перечень подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Кабинет Министров 3 января провел заседание. Какие решения были приняты, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до переліку підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів з метою приведення переліку у відповідність до вимог Кодексу України про надра та ЗУ «Про нафту і газ». Замінено положення переліку «Свердловина для закачування шахтних, кар’єрних та рудникових вод з метою запобігання затопленню шахт, кар’єрів та рудників під час видобування корисних копалин та свердловини для повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів» положенням «Підземна споруда (підземне сховище) для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод».

- Здійснено вихід України з Угоди про створення Міждержавної системи документального шифрованого звʼязку Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 18 жовтня 1996 у Москві.

- Внесено зміни до Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» з метою приведення його у відповідність із положеннями ЗУ від 09.08.2023 N 3311-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями». Удосконалено процедуру подачі переліку та обсягів ввезення товарів як заявником, так і інвестором із значними інвестиціями. Уточнено норми щодо відповідності переліку та обсягів ввезення товарів, які подаються заявником, положенням проекту спеціального інвестиційного договору, щодо умов якого досягнуто згоди відповідно до законодавства. Розширено підстави відмови у затвердженні переліку та обсягів товарів при його перегляді за письмовим зверненням інвестора із значними інвестиціями тощо.

- Установлено, що здійснення Державною інспекцією енергетичного нагляду покладених на неї повноважень і функцій з реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) на ринку природного газу в частині проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, повʼязаних із використанням газу в побуті, здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у порядку, визначеному ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», починається після здійснення заходів щодо затвердження нової структури, штатного розпису апарату Інспекції, кошторису та заповнення не менш як 30 відсотків вакантних посад, основні посадові обовʼязки за якими передбачають здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу. Встановлено, що про дату початку здійснення Державною інспекцією енергетичного нагляду зазначених повноважень і функцій Інспекція видає наказ, який оприлюднюється на її офіційному веб-сайті. Приведено Положення про Міністерство енергетики України, Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України та Положення про Державну службу України з питань праці у відповідність із ЗУ «Про ринок природного газу», зокрема, в частині надання повноважень Міністерству енергетики та Державній інспекції енергетичного нагляду щодо реалізації функцій у сфері безпеки газопостачання та нагляду (контролю) на ринку природного газу, та вилучення з основних завдань Державної служби з питань праці функції проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, а також видання за результатами таких розслідувань обов’язкових до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішень.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Івано-Франківській області та відповідно виключено обʼєкти із Списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970 «Про впорядкування справи обліку та охорони памʼятників архітектури на території Української РСР», у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

- Затверджено, відповідно до статті 5 ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин, розроблений на основі Регламенту Комісії (ЄС) N 2019/2022 від 01 жовтня 2019 року, що встановлює вимоги екодизайну для побутових посудомийних машин відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради та вносить зміни до Регламенту Комісії (ЄС) N 1275/2008 і скасовує Регламент Комісії (ЄС) N 1016/2010 від 10 листопада 2010 року. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14.08.2019 N 736 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин». Передбачено, що новий Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин набирає чинність, а Технічний регламент, затверджений постановою КМУ від 14.08.2019 N 736, втрачає чинність через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Установлено, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію побутових посудомийних машин, які відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин, затвердженого постановою КМУ від 14.08.2019 N 736, і введені в обіг до набрання чинності новим Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин, не може бути заборонено чи обмежено з причин невідповідності вимогам зазначеного нового Технічного регламенту.

- Внесено зміни до складу Організаційного комітету з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання, утвореного постановою КМУ від 28.11.1997 N 1325. Визначено головою Організаційного комітету заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції (замість Першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості); посаду Голови ДКА замінено посадою першого заступника Голови ДКА, посаду генерального директор Державного концерну «Укроборонпром» замінено посадою генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

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