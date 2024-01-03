ID-карта, вид на жительство и удостоверение личности без гражданства подорожали

Подорожало оформление документов: цены.

С 1 января вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

Как объяснили в Государственной миграционной службе Украины, это связано с тем, что ГП «Полиграфический комбинат "Украина"» изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов.

Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявление для оформления документов до 31.12.2023, получат документы по старой цене.

Те, кто оплатил админуслуги до 31.12.2023, но заявление для оформления документов еще не подал, будут осуществлять доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.

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