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Налоговая усиливает контроль за торговлей на интернет-площадках

Продавал через OLX мопеды иностранного производства без применения РРО – налоговики усиливают проверки интернет-продавцов.

Президент Гарвардского университета уходит в отставку после скандала с плагиатом, который случился после отсутствия ее реакции на антисемитизм в университетском городке

Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

Не возврат, а отказ в открытии производства, — Верховный Суд высказался по поводу действий апелляционного суда в случае, если определение не подлежит апелляционному обжалованию

Если определение суда первой инстанции не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, апелляционный суд должен принять решение об отказе в открытии апелляционного производства, а не о возвращении апелляционной жалобы.

  1. В Украине

ID-карта, вид на жительство и удостоверение личности без гражданства подорожали

16:20, 3 января 2024
Подорожало оформление документов: цены.
ID-карта, вид на жительство и удостоверение личности без гражданства подорожали
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С 1 января вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

Как объяснили в Государственной миграционной службе Украины, это связано с тем, что ГП «Полиграфический комбинат "Украина"» изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов.

Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявление для оформления документов до 31.12.2023, получат документы по старой цене.

Те, кто оплатил админуслуги до 31.12.2023, но заявление для оформления документов еще не подал, будут осуществлять доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.

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    суддя Харківського окружного адміністративного суду