У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю судової установи, фото

Служба судової охорони повідомляє, що в результаті артилерійського обстрілу Херсону з лівого берега було пошкоджено об'єкт системи правосуддя України.
В приміщенні пошкоджено фасад будівлі, віконні та дверні рами, також вибиті вікна. Постраждалих немає.
Фото: Служба судової охорони
Нагадаємо, що ракетним обстрілом пошкоджено приміщення судових установ Львівської та Сумської областей.
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