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У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю судової установи, фото

12:06, 16 вересня 2024
В приміщенні пошкоджено фасад будівлі, віконні та дверні рами, також вибиті вікна.
У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю судової установи, фото
Фото: Служба судової охорони
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Служба судової охорони повідомляє, що в результаті артилерійського обстрілу Херсону з лівого берега було пошкоджено об'єкт системи правосуддя України.

В приміщенні пошкоджено фасад будівлі, віконні та дверні рами, також вибиті вікна. Постраждалих  немає.

Фото: Служба судової охорони

Нагадаємо, що ракетним обстрілом пошкоджено приміщення судових установ Львівської та Сумської областей.

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