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У Києві чоловік під час прогулянки виявив схожий на гранату предмет, фото

22:36, 14 січня 2025
Повідомлення про виявлення небезпечного предмета надійшло в Дніпровському районі.
У Києві чоловік під час прогулянки виявив схожий на гранату предмет, фото
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У Патрульній поліції Києві повідомляють про те, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, днями на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Дніпровському районі. Заявник розповів, що виявив ймовірний боєприпас під час прогулянки.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих та вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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поліція Київ боєприпаси

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