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На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину російського БпЛА, фото

22:00, 14 січня 2025
Мобільна група знешкодила його 50-кілограмову бойову частину.
На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину російського БпЛА, фото
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У Сумській області мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області знешкодила бойову частину збитого ударного безпілотного апарата росіян. Про це повідомили у Нацполіції.

Повідомлення про те, що поблизу населеного пункт було виявлено збитий БпЛА ворога надійшло від жителя одного з сіл району.

Мобільна група, яка прибула на місце, оглянула збитий безпілотник, знешкодила його 50-кілограмову бойову частину та вивезла на полігон для знищення шляхом підриву.

Поліція радить громадянам у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів — ракет, снарядів, мін, бомб або їх частин — негайно повідомляти про це органи влади, військових або поліцію, зателефонувати на цілодобову лінію «102».

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