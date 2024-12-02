Конституційний Суд України розглянув скарги щодо законності мінімальної зарплати як розрахункової величини

У справі про конституційність законодавчих приписів щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини для обчислення виплат Суд перейшов до закритої частини.

Фото: КСУ

У понеділок, 2 грудня 2024 року, Другий сенат Конституційного Суду України (далі – Суд) на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційними скаргами Литвинової Лілії Олександрівни, Ковальчук Людмили Артурівни щодо конституційності пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII (далі – Закон № 1774). Про це повідомили в КСУ.

Суддя-доповідач у цій справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак зазначив, що зазначені справи були об’єднані в одне конституційне провадження з огляду на те, що конституційні скарги стосуються того самого питання.

Заявники звернулися до Суду з клопотаннями перевірити на відповідність приписам статей 1, 3, частини другої статті 6, частини другої статті 8, статті 16, частини другої статті 19, статей 21, 22, частин першої, другої статті 24, частин першої, четвертої статті 41, частин першої, третьої статті 46, частини першої статті 50 Конституції України пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774 «мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій» (абзац перший); «до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року» (абзац другий).

На думку авторів клопотань, унаслідок застосування пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774 фактично більше ніж у два з половиною рази зменшено гарантований розмір доплати до пенсії, а отже оспорюваними приписами порушено їхні конституційні права, а саме: право власності, право на соціальний захист, а також право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, гарантовані приписами частин першої, четвертої статті 41, частин першої, третьої статті 46, частини першої статті 50 Конституції України.

Також вони зазначають, шо оспорювані приписи Закону № 1774 не відповідають приписам статті 21, частин першої, другої статті 24 Конституції України, оскільки ставлять їх у нерівне становище, порівняно з іншими пенсіонерами, які не працюють і проживають у зоні радіоактивного забруднення та отримують підвищення до пенсії.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач також поінформував, що у провадженні Суду перебуває низка справ, що стосуються того самого питання. Суддя також повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи він направив запити до органів державної влади, закладів вищої освіти із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційних скаргах. Про зміст відповідей суддів буде детально поінформовано на закритій частині пленарного засідання Суду.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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