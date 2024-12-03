У Києві судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв насильство відносно ексдружини

Зловмиснику тепер загрожує до двох років обмеження волі.

У Києві перед судом постане чоловік за вчинення насильства відносно колишньої дружини. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що до поліції неодноразово зверталася 24-річна жінка з повідомленнями про те, що протягом тривалого часу її колишній чоловік, перебуваючи на підпитку, вчиняв фізичне та психологічне насильство відносно неї на очах у їхнього спільного трирічного сина.

«Працівники поліції неодноразово притягували порушника до адміністративної відповідальності за статтею 173 - 2 КУпАП, але штрафи, які призначив суд, чоловік не сплачував та продовжував ображати жінку», - заявили у поліції.

Згодом, суд виніс порушнику обмежувальний припис строком на шість місяців щодо заборони наближатися на відстань ближче 100 метрів до місця проживання жінки та будь-як контактувати з нею, але і це не зупинило зловмисника і він продовжував переслідувати колишню дружину.

Дізнавачі повідомили 32-річному уродженцю Одещини про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Відтепер обвинуваченому загрожує до двох років обмеження волі.

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