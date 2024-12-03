В Киеве будут судить мужчину, который систематически совершал насилие в отношении экс-жены

Злоумышленнику теперь грозит до двух лет ограничение свободы.

В Киеве перед судом предстанет мужчина за совершение насилия в отношении бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что в полицию неоднократно обращалась 24-летняя женщина с сообщениями о том, что в течение длительного времени ее бывший мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал физическое и психологическое насилие в отношении нее на глазах у их общего трехлетнего сына.

«Работники полиции неоднократно привлекали нарушителя к административной ответственности по статье 173-2 КУоАП, но назначенные судом штрафы мужчина не платил и продолжал оскорблять женщину», - заявили в полиции.

Позже суд вынес нарушителю ограничительное предписание сроком на шесть месяцев по запрету приближаться на расстояние ближе 100 метров к месту жительства женщины и как-либо контактировать с ней, но и это не остановило злоумышленника и он продолжал преследовать бывшую жену.

Дознаватели сообщили 32-летнему уроженцу Одесщины о подозрении и направили обвинительный акт в суд. Теперь обвиняемому грозит до двух лет ограничение свободы.

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