Конституционный Суд Украины рассмотрел жалобы относительно законности минимальной зарплаты как расчетной величины

В деле о конституционности законодательных предписаний относительно неприменения минимальной заработной платы как расчетной величины для исчисления выплат Суд перешел к закрытой части.

Фото: КСУ

В понедельник, 2 декабря 2024 года, Второй сенат Конституционного Суда Украины (далее - Суд) на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционным жалобам Литвиновой Лилии Александровны, Ковальчук Людмилы Артуровны относительно конституционности пункта 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII (далее - Закон № 1774). Об этом сообщили в КСУ.

Судья-докладчик по этому делу - судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак отметил, что указанные дела были объединены в одно конституционное производство ввиду того, что конституционные жалобы касаются одного и того же вопроса.

Заявители обратились в Суд с ходатайствами проверить на соответствие предписаниям статей 1, 3, части второй статьи 6, части второй статьи 8, статьи 16, части второй статьи 19, статей 21, 22, частей первой, второй статьи 24, частей первой, четвертой статьи 41, частей первой, третьей статьи 46, части первой статьи 50 Конституции Украины пункт 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 1774.

В соответствии с пунктом 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 1774 «минимальная заработная плата после вступления в силу этого Закона не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат, кроме расчета ежегодного объема финансирования уставной деятельности политических партий» (абзац первый); «до внесения изменений в законы Украины относительно неприменения минимальной заработной платы как расчетной величины она применяется в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения» (абзац первый).

По мнению авторов ходатайств, вследствие применения пункта 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 1774 фактически более чем в два с половиной раза уменьшен гарантированный размер доплаты к пенсии, а следовательно оспариваемыми предписаниями нарушены их конституционные права, а именно: право собственности, право на социальную защиту, а также право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда, гарантированные предписаниями частей первой, четвертой статьи 41, частей первой, третьей статьи 46, части первой статьи 50 Конституции Украины.

Также они отмечают, что оспариваемые предписания Закона № 1774 не соответствуют предписаниям статьи 21, частей первой, второй статьи 24 Конституции Украины, поскольку ставят их в неравное положение по сравнению с другими пенсионерами, которые не работают и проживают в зоне радиоактивного загрязнения и получают повышение к пенсии.

Во время пленарного заседания судья-докладчик также проинформировал, что в производстве Суда находится ряд дел, касающихся того же вопроса. Судья также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела он направил запросы в органы государственной власти, высшие учебные заведения с просьбой высказать позиции по вопросам, затронутым в конституционных жалобах. О содержании ответов судей будет подробно проинформировано на закрытой части пленарного заседания Суда.

В этом деле Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

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