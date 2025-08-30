ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Солом’янського районного суду міста Києва

На розгляд винесено питання щодо внесення подання про відрядження для здійснення правосуддя до Солом’янського райосуду Києва 9 суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Солом’янського районного суду міста Києва 9 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 17 вересня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Судді, які виявили намір бути відрядженим до іншого суду, мають подати до ВККС згоду, до якої додати свої документи.

Раніше ВККС рекомендувала відрядити суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Також ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів.

